قراصنة إيرانيون يستهدفون مقاولي الدفاع ببرامج ضارة من نوع FalseFont

ملخص:

كشفت شركة مايكروسوفت عن أدلة على أنشطة التجسس الإلكتروني التي قامت بها مجموعة قرصنة إيرانية سيئة السمعة تعرف باسم APT33 أو Peach Sandstorm. تستخدم المجموعة برنامجًا ضارًا مستترًا تم اكتشافه حديثًا يسمى FalseFont لاستهداف مقاولي الدفاع في جميع أنحاء العالم. ويسلط هذا التطور الضوء على التعقيد المتزايد واستمرار الهجمات السيبرانية التي ترعاها الدول.

FalseFont: هجوم تسلل

اكتشفت Microsoft مؤخرًا وجود برنامج FalseFont، وهو برنامج ضار مخصص مستتر تم تطويره بواسطة APT33، ويهدف إلى اختراق أنظمة مقاولي الدفاع. توفر البرامج الضارة إمكانية الوصول عن بعد إلى الأنظمة المخترقة، مما يمكّن المتسللين من تنفيذ الملفات ونقلها إلى خوادم القيادة والتحكم الخاصة بهم.

عاصفة الخوخ الرملية تضرب مرة أخرى

تنشط APT33، التي تعمل تحت أسماء مستعارة مختلفة، منذ عام 2013، وتستهدف الصناعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية. ويتراوح ضحاياها بين القطاعين الحكومي والدفاعي والأبحاث والمالية والهندسة. يشير اكتشاف Microsoft لـ FalseFont إلى أن APT33 تواصل تحسين تقنياتها وتوسيع قدراتها.

مقاولو الدفاع تحت الحصار

هذا الهجوم الأخير على مقاولي الدفاع ليس حادثا معزولا. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت APT33 حملة هجومية لرش كلمات المرور استهدفت آلاف المؤسسات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الدفاع. وأدت هذه الهجمات إلى سرقة بيانات عدد محدود من الضحايا في مجالات الدفاع والأقمار الصناعية والأدوية.

مشهد التهديد المتزايد

ويضيف هذا الكشف الأخير إلى المخاوف المتزايدة المحيطة بالتجسس الإلكتروني الذي ترعاه الدولة. ولم تتورط إيران فحسب، بل روسيا وكوريا الشمالية والصين في استهداف وكالات الدفاع والمقاولين في جميع أنحاء العالم. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز تدابير الأمن السيبراني واستراتيجيات الدفاع الاستباقية للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه الهجمات المتطورة.

الحماية ضد APT33

للدفاع ضد هجمات APT33، يُنصح المدافعون عن الشبكة بإعادة تعيين بيانات الاعتماد للحسابات المستهدفة، وإلغاء ملفات تعريف الارتباط للجلسة، وتنفيذ المصادقة متعددة العوامل (MFA) لبروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP) ونقاط نهاية Windows Virtual Desktop. يمكن لهذه التدابير أن تقلل بشكل كبير من مساحة الهجوم للقراصنة وتعزز الأمن السيبراني بشكل عام.

وفي الختام، فإن اكتشاف البرنامج الضار FalseFont وارتباطه بـ APT33 يكشف عن أنشطة التجسس الإلكتروني المستمرة التي تقوم بها مجموعات القرصنة التي ترعاها الدولة. ويظل قطاع الدفاع، على وجه الخصوص، هدفًا رئيسيًا لهذه الهجمات المتطورة. ومن الأهمية بمكان أن تظل المؤسسات يقظة، وأن تنفذ تدابير أمنية قوية، وأن تتعاون مع خبراء الأمن السيبراني للبقاء في صدارة هذه التهديدات المستمرة.