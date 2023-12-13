خطة Microsoft المحتملة لألعاب Xbox Cloud المدعومة بالإعلانات

توفر خدمة Xbox Cloud Gaming من Microsoft حاليًا وصولاً مجانيًا إلى Fortnite، ولكن هناك دلائل تشير إلى أن الشركة قد تقدم خدمة بث الألعاب المدعومة بالإعلانات في المستقبل. في مقابلة في Wells Fargo TMT Summit، ذكر تيم ستيوارت، المدير المالي لشركة Microsoft Gaming، إمكانية السماح للمستخدمين بمشاهدة إعلان قصير مقابل بضع ساعات من بث الألعاب.

تشير تعليقات ستيوارت إلى أن Microsoft تدرس هذا النهج في المناطق التي لا تكون فيها ملكية وحدة التحكم منتشرة، مثل أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. في هذه الأسواق، حيث تعد الهواتف الذكية أكثر شيوعًا من أجهزة الألعاب التقليدية، يمكن أن يكون الإصدار المدعوم بالإعلانات من Xbox Cloud Gaming نموذجًا تجاريًا قابلاً للتطبيق.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت Microsoft ستنفذ بالفعل خيار الاشتراك هذا. تشير التقارير إلى أن تطوير Xbox Cloud Gaming قد تباطأ في الأشهر الأخيرة، مع إلغاء خطط دعم مكتبات الألعاب الحالية وإطلاق نسخة اشتراك منفصلة من الخدمة.

ومع ذلك، تعمل Microsoft بنشاط على استكشاف إمكانات Xbox Cloud Gaming. حاليًا، يمكن للمستخدمين الوصول إلى Fortnite مجانًا من خلال الخدمة، مما يعرض القوة التسويقية للألعاب السحابية. تشير رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة Microsoft، التي تم الكشف عنها خلال قضية FTC ضد Microsoft، أيضًا إلى خطط لتوسيع الألعاب السحابية لتشمل ألعاب الكمبيوتر الشخصي، مما قد يؤدي إلى توسيع المكتبة المتوفرة على Xbox Cloud Gaming بشكل كبير.

علاوة على ذلك، قامت Microsoft باختبار دعم الماوس ولوحة المفاتيح لـ Xbox Cloud Gaming، على الرغم من أنه يقتصر على جانب وحدة تحكم Xbox وليس الكمبيوتر الشخصي.

على الرغم من أن مستقبل بث الألعاب المدعومة بالإعلانات على Xbox Cloud Gaming غير مؤكد، إلا أن اعتبارات Microsoft تظهر رغبة الشركة في استكشاف نماذج أعمال بديلة من أجل الوصول إلى جمهور أوسع. إن شعبية الألعاب السحابية آخذة في الارتفاع، وتعمل Microsoft على وضع نفسها بنشاط لتكون لاعبًا رئيسيًا في هذا السوق الناشئ.