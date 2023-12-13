مايكروسوفت تفكر في بث الألعاب المدعومة بالإعلانات على Xbox Cloud Gaming

تستكشف Microsoft إمكانية تقديم بث ألعاب مدعوم بالإعلانات على خدمة Xbox Cloud Gaming (xCloud). في مقابلة في Wells Fargo TMT Summit، ذكر تيم ستيوارت، المدير المالي لشركة Microsoft Gaming، فكرة مشاهدة المستخدمين للإعلانات مقابل بث الألعاب مجانًا.

أبرز ستيوارت أن هذا النهج يمكن أن يكون فعالاً بشكل خاص في مناطق مثل أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، حيث لا تكون ملكية وحدة التحكم منتشرة مثل استخدام الهاتف المحمول. من خلال تقديم بث مجاني للألعاب مقابل إعلان قصير، يمكن لشركة Microsoft الاستفادة من جمهور أكبر وتوفير تجارب الألعاب للمناطق التي لا تعتمد تقليديًا على وحدة التحكم أولاً.

وبينما تشير تعليقات ستيوارت إلى أن مايكروسوفت تدرس بنشاط هذا النهج الجديد، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق اشتراك مدعوم بالإعلانات في المستقبل. أشارت مصادر داخل Microsoft إلى أن العمل على Xbox Cloud Gaming قد تباطأ في الأشهر الأخيرة، كما تم تأجيل أو إلغاء الميزات المعلن عنها مسبقًا، مثل دعم مكتبة الألعاب الحالية.

ومع ذلك، أبدت Microsoft اهتمامًا بتوسيع إمكانيات Xbox Cloud Gaming. توفر الخدمة حاليًا وصولاً مجانيًا إلى Fortnite، ولكن لم يتم تضمين الألعاب الأخرى بعد. كشفت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من قضية FTC ضد Microsoft عن خطط لبث ألعاب الكمبيوتر عبر السحابة، مما قد يؤدي إلى توسيع المكتبة لمستخدمي Xbox Cloud Gaming.

علاوة على ذلك، قامت Microsoft باختبار دعم الماوس ولوحة المفاتيح لـ Xbox Cloud Gaming، مع التركيز بشكل أساسي على جانب وحدة التحكم بدلاً من الكمبيوتر الشخصي. تشير هذه التطورات إلى أن Microsoft تستكشف بشكل نشط طرقًا مختلفة لتعزيز تجربة Xbox Cloud Gaming وجذب المزيد من اللاعبين إلى خدمتها.

على الرغم من عدم تأكيد وجود إصدار مدعوم بالإعلانات من Xbox Cloud Gaming، فإنه سيوفر بلا شك نهجًا جديدًا لبث الألعاب ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف في المناطق ذات الوصول المحدود إلى وحدات التحكم أو أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب.