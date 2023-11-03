موظفو Microsoft سيفقدون الميزة المجانية لـ Xbox Game Pass Ultimate

في خطوة مفاجئة، أعلنت مايكروسوفت أنه اعتبارًا من يناير 2024، لن يحصل غالبية موظفيها البالغ عددهم 238,000 موظفًا على اشتراك مجاني في Xbox Game Pass Ultimate، وهي ميزة كان يتمتع بها الموظفون الدائمون سابقًا. وبدلاً من ذلك، ستتاح لهؤلاء الموظفين فرصة شراء اشتراك مخفض لمدة 12 شهرًا للطبقة النهائية من المتجر الداخلي للشركة.

لقد لفت قرار إلغاء هذه الميزة الانتباه وأثار الدهشة داخل مجتمع الألعاب. حققت Game Pass Ultimate، بمكتبتها الواسعة من الألعاب وشعبيتها المتزايدة، إيرادات تقدر بنحو مليار دولار في الربيع الماضي. مع هذا النجاح، يبدو من غير المعتاد أن يُطلب من موظفي Microsoft الدفع مقابل الخدمة.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب رفع أسعار Microsoft مؤخرًا لـ Game Pass، مع زيادة سعر الاشتراك الشهري من 15 دولارًا إلى 17 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق Game Pass Core، الذي يحل محل خدمة Xbox Live Gold طويلة الأمد، يضيف إلى المشهد المتغير لعروض ألعاب Microsoft.

ومن غير المستغرب أن يعبر الموظفون المتأثرون عن استيائهم من التغيير من خلال نظام المراسلة الداخلي لشركة Microsoft. كان فيل سبنسر، رئيس قسم الألعاب في Microsoft، على علم بالموقف وادعى أنه لم يكن على علم بالقرار. وقد أكد للموظفين أنه "يبحث في الوضع" لفهم الأسباب الكامنة وراء التغيير بشكل أفضل.

وحتى الآن، لم تقدم مايكروسوفت تعليقًا رسميًا حول الأمر، مما ترك الموظفين ومجتمع الألعاب في انتظار المزيد من التوضيح بفارغ الصبر.

أسئلة وأجوبة

1. متى سيفقد موظفو Microsoft ميزة Xbox Game Pass Ultimate المجانية الخاصة بهم؟

بدءًا من يناير 2024، لن يحصل موظفو Microsoft الدائمون على اشتراك مجاني في Xbox Game Pass Ultimate.

2. هل لا يزال بإمكان الموظفين المتأثرين الوصول إلى Xbox Game Pass Ultimate؟

نعم، سيكون لدى الموظفين المتأثرين خيار شراء اشتراك مخفض لمدة 12 شهرًا للطبقة النهائية من متجر Microsoft الداخلي.

3. لماذا اتخذت مايكروسوفت هذا القرار؟

الأسباب الكامنة وراء قرار Microsoft بإلغاء ميزة Xbox Game Pass Ultimate المجانية لموظفيها غير واضحة حاليًا. ولم تقدم مايكروسوفت تعليقًا رسميًا حول هذه المسألة.

4. هل يتمتع Xbox Game Pass Ultimate بشعبية كبيرة؟

نعم، لقد اكتسب Xbox Game Pass Ultimate شعبية كبيرة بين اللاعبين نظرًا لمكتبته الواسعة من الألعاب وسهولة الاشتراك الفردي لكل من منصات Xbox والكمبيوتر الشخصي.

5. كيف كان رد فعل موظفي Microsoft تجاه التغيير؟

أعرب الموظفون المتأثرون بالقرار عن استيائهم من خلال نظام المراسلة الداخلي لشركة Microsoft، مما لفت انتباه Phil Spencer، رئيس قسم الألعاب في Microsoft، إلى الأمر. وأكد سبنسر للموظفين أنه يحقق في الوضع.