تتراجع Microsoft عن قرارها بإزالة الميزة النهائية المجانية لـ Xbox Game Pass للموظفين

تصدرت Microsoft عناوين الأخبار مؤخرًا عندما أعلنت عن خطط لإزالة ميزة Xbox Game Pass Ultimate المجانية لموظفيها. ومع ذلك، بعد شكاوى من الموظفين أنفسهم، تراجعت شركة التكنولوجيا العملاقة عن قرارها الآن.

أثارت الأخبار الأولية، التي أوردتها The Verge، اعتراضات من موظفي Microsoft الذين كانوا غير راضين عن فقدان ميزة Xbox Game Pass Ultimate في عام 2024. وقد لاحظ رئيس Xbox Phil Spencer الموقف وقام بالتحقيق في الأمر شخصيًا.

وفي تحديث على منصة Viva الداخلية للشركة، أكد سبنسر أنه سيتم التراجع عن قرار إزالة الميزة. وطمأن الموظفين أنه إذا كان لديهم حاليًا إمكانية الوصول إلى عرض Game Pass، فسوف يستمرون في الاستمتاع به. أعرب سبنسر عن تقديره لدعم Xbox واعتذر عن أي ارتباك قد يحدث.

يعني هذا الانعكاس أن موظفي Microsoft سيحتفظون بإمكانية وصولهم المجانية إلى Xbox Game Pass Ultimate، وهي الميزة التي استمتعوا بها منذ إطلاق خيار الاشتراك في عام 2019. في الواقع، يتمتع موظفو Microsoft منذ فترة طويلة بإمكانية الوصول إلى اشتراكات Xbox دون مقابل، مع كون Xbox Live Gold هو فائدة سابقة لسنوات.

في حين أن الأسباب الدقيقة وراء خطة مايكروسوفت الأولية لإزالة الميزة لا تزال غير واضحة، يبدو أنه كان قرارًا داخليًا مرتبطًا بالمزايا والموارد البشرية. يشير افتقار سبنسر إلى الوعي بالخطة والإجراء السريع لعكسها إلى أن القرار الأولي ربما لم يتم النظر فيه بدقة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو Xbox Game Pass Ultimate؟

ج: Xbox Game Pass Ultimate هي خدمة اشتراك تقدمها Microsoft توفر الوصول إلى مجموعة واسعة من الألعاب عبر وحدات تحكم Xbox وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة.

س: لماذا قررت Microsoft إزالة ميزة Xbox Game Pass Ultimate المجانية؟

ج: الأسباب الدقيقة لهذا القرار لا تزال غير واضحة. ومع ذلك، يبدو أن الأمر نابع من فوائد داخلية وقرار الموارد البشرية الذي تم التراجع عنه لاحقًا بسبب شكاوى الموظفين.

س: هل سيستمر موظفو Microsoft في الوصول مجانًا إلى Xbox Game Pass Ultimate؟

ج: نعم، بعد إلغاء القرار، سيحتفظ موظفو Microsoft بحق الوصول المجاني إلى Xbox Game Pass Ultimate.

س: متى تم إطلاق Xbox Game Pass Ultimate؟

ج: تم إطلاق Xbox Game Pass Ultimate في عام 2019 كخيار اشتراك للاعبين للوصول إلى مكتبة واسعة من الألعاب.