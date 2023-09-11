ميزة شاشة تقسيم Microsoft Edge تحصل على تخطيط رأسي جديد

تحصل ميزة تقسيم الشاشة في Microsoft Edge، والتي تتيح للمستخدمين عرض موقعين على الويب جنبًا إلى جنب في نافذة متصفح واحدة، على ترقية كبيرة. في السابق، كان بإمكان المستخدمين استخدام تخطيط أفقي فقط، ولكن الآن أصبح لديهم خيار اختيار تخطيط عمودي أيضًا، وذلك بفضل أحدث إصدارات Canary للمتصفح.

يتوفر التصميم الجديد جنبًا إلى جنب مع التخطيط الأفقي الحالي، ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الاثنين من خلال النقر على زر ثلاثي النقاط. يمكنهم أيضًا تغيير حجم الشاشات عن طريق سحب المقسم. يوفر هذا التحسين المزيد من المرونة ويسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة التصفح الخاصة بهم حسب تفضيلاتهم.

بالإضافة إلى التصميم الجديد، تعمل Microsoft أيضًا على إجراء تحسينات على إمكانية استخدام ميزة Split Screen. قريبًا، سيكون لدى المستخدمين خيار اختيار ما إذا كانت الروابط مفتوحة في علامة التبويب الثانوية أو في علامة التبويب الحالية. سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في إدارة تصفحهم بطريقة أكثر تنظيمًا وكفاءة.

لتوجيه المستخدمين في فهم سلوك الميزة، ستقوم Microsoft بتضمين رسومات إضافية تشرح وظيفة كل خيار. سيضمن ذلك أن المستخدمين يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من الميزة إلى أقصى إمكاناتها.

توصي Microsoft ببعض النصائح والحيل لتحقيق أقصى قدر من فوائد ميزة تقسيم الشاشة. يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين المواقع باستخدام وظيفة السحب والإفلات، حتى عند تحديد خيار "فتح الرابط في علامة التبويب الحالية". يمكنهم أيضًا ضبط حجم الشاشات المقسمة باستخدام شريط التمرير الموجود بين الشاشات.

ومن خلال الاستفادة من ميزة تقسيم الشاشة، يمكن للمستخدمين القيام بمهام متعددة وتعزيز إنتاجيتهم. تصبح المهام مثل مقارنة الأسعار أو استخدام المعجم أثناء كتابة المقال سلسة وفعالة. مزيج من الاحتمالات لا نهاية لها.

إذا كنت متشوقًا لتجربة ميزة Split Screen المحدثة في Microsoft Edge Canary، فيمكنك زيارة موقع Edge Insider الرسمي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن إصدارات المعاينة يمكن أن تكون غير مستقرة، لذا يوصى بتشغيل إصدار Canary جنبًا إلى جنب مع الإصدار الثابت للمتصفح المفضل لديك.

مصادر:

- مستخدم X على تويتر

- موقع مايكروسوفت إنسايدر