يعمل Windows 11 على تبسيط تجربة المستخدم عن طريق إزالة مسجل الخطوات

يخضع نظام التشغيل Windows 11 لسلسلة من مناورات التخسيس التي تقوم بها شركة Microsoft، وكان آخرها إزالة تطبيق Steps Recorder. يتيح هذا التطبيق، الذي تم تقديمه مع نظام التشغيل Windows 7، للمستخدمين تسجيل شاشتهم وتوثيق الخطوات المتخذة عند مواجهة المشكلات. ومع ذلك، تمت إضافتها الآن إلى قائمة الميزات المهملة لنظام التشغيل Windows 11.

يرجع قرار إزالة Steps Recorder إلى توفر خيارات بديلة لتسجيل الشاشة في نظام التشغيل Windows 11. وتقترح Microsoft استخدام أداة القطع أو Xbox Game Bar أو Microsoft Clipchamp كبدائل قابلة للتطبيق. على الرغم من أن هذه الأدوات توفر وظائف مماثلة، إلا أن بعض المستخدمين قد يفتقدون الطبيعة الخفيفة لمسجل الخطوات.

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهد Microsoft الأوسع لتبسيط نظام التشغيل Windows 11. في الآونة الأخيرة، تم أيضًا وضع علامة على تطبيق النصائح للإزالة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت إصدارات المعاينة من Windows 11 إزالة تطبيقات مثل Windows Maps وMovies & TV، إلى جانب زيادة القدرة على إلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية أثناء الاختبار.

تشير هذه الإجراءات إلى وجود زخم متزايد نحو إنشاء نظام تشغيل أكثر سهولة في الاستخدام وخاليًا من الفوضى. قدم Windows 11 أيضًا ميزات مثل محور RGB لدمج التحكم في الأجهزة الطرفية باستخدام إضاءة RGB، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات منفصلة.

مع استمرار Microsoft في عملية التنظيم هذه، يمكن للمستخدمين توقع مزيد من التحسين لنظام التشغيل Windows 11 في المستقبل. تهدف هذه التطورات إلى تعزيز تجربة المستخدم الشاملة وتبسيط نظام التشغيل.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو مسجل الخطوات؟

Steps Recorder هو تطبيق يتيح للمستخدمين تسجيل شاشتهم وتوثيق الخطوات المتخذة عند مواجهة مشكلات في أنظمة تشغيل Windows.

2. لماذا تتم إزالة Steps Recorder من نظام التشغيل Windows 11؟

تتم إزالة Steps Recorder من نظام التشغيل Windows 11 نظرًا لتوفر خيارات بديلة لتسجيل الشاشة، مثل Snipping Tool وXbox Game Bar وMicrosoft Clipchamp.

3. هل سيتم تحديث مسجل الخطوات في المستقبل؟

لا، لن يتلقى Steps Recorder التحديثات بعد الآن وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من Windows.

4. كيف تعمل Microsoft على تبسيط نظام التشغيل Windows 11؟

تعمل Microsoft على تبسيط نظام التشغيل Windows 11 عن طريق إزالة الميزات المهملة مثل Steps Recorder وتطبيق النصائح وخرائط Windows والأفلام والتلفزيون. كما أنها تسمح للمستخدمين بإلغاء تثبيت المزيد من التطبيقات الافتراضية وتقديم ميزات التحكم المدمجة مثل محور RGB.

5. ما الذي يمكن أن يتوقعه المستخدمون من تحديثات Windows 11 المستقبلية؟

يمكن للمستخدمين توقع المزيد من التحسين والتنظيم لنظام التشغيل Windows 11 في المستقبل حيث تواصل Microsoft تحسين تجربة المستخدم وتبسيط نظام التشغيل.