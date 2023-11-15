الكشف عن عروض Xbox Black Friday الجديدة، وخصومات مثيرة بانتظار اللاعبين!

أصدرت Microsoft للتو إعلانًا رسميًا يؤكد إصدار صفقات Xbox Black Friday الجديدة والمثيرة هذا الأسبوع. في الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر، يمكن للاعبين الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الخصومات على وحدات التحكم والألعاب والملحقات والمزيد. والجدير بالذكر أن هذه الصفقات تتزامن مع عروض الجمعة السوداء لـ PlayStation وعروض كبار تجار التجزئة مثل Amazon.

خصومات كبيرة على وحدات تحكم Xbox وملحقاتها:

تقدم إعلانات Xbox Black Friday مجموعة من الخصومات المثيرة. يمكن للاعبين الاستمتاع بخصم رائع قدره 50 دولارًا على كل من وحدات تحكم Xbox Series X وXbox Series S. بالإضافة إلى ذلك، هناك خصم بقيمة 10 دولارات على وحدات تحكم Xbox، مما يجعله وقتًا ممتازًا للاعبين لترقية معدات الألعاب الخاصة بهم.

خصومات لا تصدق على الألعاب:

توفر عروض Xbox Black Friday أيضًا خصومات كبيرة على مجموعة واسعة من ألعاب Xbox والكمبيوتر الشخصي. يمكن للاعبين أن يتوقعوا خصمًا مذهلاً يصل إلى 67% على عناوين الألعاب المختلفة. سواء كنت من محبي المغامرات المليئة بالإثارة، أو محاكاة السباقات المكثفة، أو تجارب لعب الأدوار الجذابة، فإن عروض Xbox Black Friday لديها ما يخبئه للجميع.

الجدول الزمني للجمعة السوداء لـ Xbox:

الجدول الزمني لصفقات Xbox Black Friday هو كما يلي:

– ابتداءً من 17 نوفمبر:

– توفير يصل إلى 50% على الألعاب الرقمية

– وفر ما يصل إلى 65% على ألعاب مختارة من Xbox Game Studios

– وفر ما يصل إلى 67% على ألعاب رقمية محددة للكمبيوتر الشخصي

– ابتداءً من 18 نوفمبر:

- خصم بقيمة 50 دولارًا على وحدات تحكم Xbox Series X وXbox Series S

– خصم 10 دولارات على وحدات تحكم Xbox اللاسلكية المحددة

– ابتداءً من 23 نوفمبر:

- احصل على نقش مجاني على وحدة التحكم Xbox Elite اللاسلكية Series 2، المصممة بواسطة Xbox Design Lab

أكثر أسئلة متكررة

1. متى تكون عروض Xbox Black Friday متاحة؟

ستكون عروض Xbox Black Friday متاحة في الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر.

2. ما مقدار الخصم الذي يمكنني توقعه على وحدات تحكم Xbox؟

ستكون كل من وحدات التحكم Xbox Series X وXbox Series S متاحة بخصم 50 دولارًا خلال تخفيضات الجمعة السوداء.

3. هل هناك أي خصومات على ألعاب Xbox؟

نعم، ستكون هناك خصومات تصل إلى 67% على ألعاب محددة لأجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي.

4. هل يمكنني توفير المال على وحدات تحكم Xbox؟

قطعاً! ستكون وحدات تحكم Xbox اللاسلكية متاحة بخصم 10 دولارات خلال تخفيضات الجمعة السوداء.

المصدر: IGN