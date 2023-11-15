فرق Microsoft لتوحيد أدوات التخطيط: عصر جديد من التعاون

تهدف Microsoft إلى إحداث ثورة في التعاون الجماعي من خلال خطتها لدمج أدوات التخطيط الخاصة بها، بما في ذلك Microsoft To Do، وMicrosoft Planner، وMicrosoft Project للويب. وفي مؤتمر Ignite، كشفت عملاقة البرمجيات عن خطتها الطموحة لإنشاء تجربة موحدة ضمن Microsoft Teams، من المقرر إطلاقها في ربيع 2024، تليها نسخة ويب في وقت لاحق من العام نفسه. يُطلق على هذا المشروع الجديد اسم "Microsoft Planner"، وهو نظام أساسي شامل مصمم لتبسيط إدارة المهام وتخطيط المشاريع.

لتسهيل الانتقال السلس، ستتم إعادة تسمية المهام حسب Planner وتطبيق To Do في Microsoft Teams على الفور إلى Planner. من ناحية أخرى، ستكون إعادة تسمية Microsoft Project للويب عملية تدريجية ومن المتوقع أن تتم في الأشهر المقبلة.

ما يميز Microsoft Planner الجديد هذا هو تكامله مع تقنية الذكاء الاصطناعي. مثل نظيراته، سيتضمن Planner مساعد طيار يعمل بالذكاء الاصطناعي مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير. سيقدم هذا المساعد الذكي المساعدة في تخطيط المهام واقتراح أفكار جديدة وتمكين المستخدمين من تحقيق أهدافهم بوتيرة أسرع. ومن خلال هذا الابتكار، فإن Microsoft عازمة على توفير حل شامل يلبي احتياجات التخطيط المتنوعة التي تتراوح من البسيطة إلى المعقدة.

الهدف الأساسي وراء هذا الدمج هو الجمع بين ثلاث تجارب تخطيط متميزة تحت منصة مركزية. يوفر هذا النهج الموحد للمستخدمين القدرة على الانتقال بسلاسة بين قوائم المهام وأدوات التخطيط بأسلوب كانبان والإدارة الشاملة للمشروع. سيستفيد المحترفون على جميع المستويات من هذه المنصة متعددة الاستخدامات، مما يمكّن الفرق والأفراد من التعاون بفعالية وتعزيز الإنتاجية.

مع إطلاق Microsoft Planner، من المقرر أن يتغير مستقبل إدارة المهام وتخطيط المشاريع. تعد التجربة الموحدة، المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بعصر جديد من التعاون للشركات في جميع أنحاء العالم. ترقبوا المزيد من التحديثات حيث تواصل Microsoft إعادة تعريف الطريقة التي نعمل بها ونخطط.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي أدوات التخطيط التي سيتم دمجها في Microsoft Planner؟

سيجمع Microsoft Planner بين أدوات التخطيط المختلفة مثل Microsoft To Do وMicrosoft Planner وMicrosoft Project للويب.

متى سيكون Microsoft Planner متاحًا؟

ستكون التجربة الموحدة متاحة لأول مرة ضمن Microsoft Teams في ربيع عام 2024، مع إطلاق إصدار الويب في وقت لاحق من نفس العام.

ما هي التغييرات التي سيتم إجراؤها على أدوات التخطيط الموجودة داخل Microsoft Teams؟

ستتم إعادة تسمية المهام حسب Planner وتطبيق To Do في Microsoft Teams إلى Planner للتوافق مع النظام الأساسي المتكامل الجديد.

كيف تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة التخطيط في Microsoft Planner؟

سيتضمن Microsoft Planner مساعد طيار يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يقدم اقتراحات ذكية، ويساعد في تخطيط المهام بشكل أسرع، ويساعد المستخدمين في تحقيق أهدافهم بشكل أكثر كفاءة.

ما هو الهدف الرئيسي من دمج أدوات التخطيط هذه؟

الهدف الأساسي هو توفير منصة موحدة تجمع بسلاسة بين قوائم المهام وأدوات التخطيط بأسلوب كانبان وإدارة المشاريع، مما يلبي مجموعة واسعة من احتياجات التخطيط بدءًا من المهام الفردية وحتى المشاريع المعقدة.