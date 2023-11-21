دور مايكروسوفت الحيوي في نجاح OpenAI

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، على الدور الحاسم الذي تلعبه شركته في نجاح OpenAI، مسلطًا الضوء على أنه لن يكون هناك "OpenAI" دون مشاركة مايكروسوفت. وكشف ناديلا أن مايكروسوفت، باعتبارها أكبر مستثمر في OpenAI، لم تتم استشارتها بشأن إقالة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI مؤخرًا.

وأقر ناديلا بأن الأمر يتجاوز الاستثمار المالي ورأس المال، مشيرًا إلى أن هناك شراكة عميقة بين Microsoft وOpenAI. وطرح سؤالاً عن سبب اختيار ألتمان لشركة Microsoft مرتين من قبل، مشددًا على أهمية مساهمة Microsoft في مهمة OpenAI.

في خطوة لتعزيز شراكتها بشكل أكبر، أعلنت Microsoft عن تعيين Altman وGreg Brockman، الرئيس السابق لشركة OpenAI، لقيادة وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل Microsoft. وأوضح ناديلا أن مايكروسوفت ليس لديها علاقة مباشرة مع مجلس إدارة OpenAI غير الربحي، الذي يشرف على الشركة التابعة التجارية بقيادة ألتمان. ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده بأن كونك شريكًا يجب أن يتضمن التشاور بشأن القرارات المهمة.

في حين أن OpenAI تشهد حاليًا أزمة فيما يتعلق بموظفيها وقيادتها، فإن تعليقات Nadella تسلط الضوء على الحاجة إلى التغيير في حوكمة OpenAI. مع تصاعد التوترات وثورة الموظفين ضد إقالة ألتمان، يظل الضغط على مجلس إدارة OpenAI المكون من أربعة أشخاص للتنحي. وشدد ناديلا على ضرورة إجراء حوار مع مجلس إدارة OpenAI لمعالجة قضايا الحوكمة هذه.

في النهاية، أكد ناديلا على أن Microsoft مفتوحة لكل من موظفي OpenAI الحاليين الذين سيبقون في مناصبهم أو ينتقلون إلى Microsoft. كما ألمح أيضًا إلى أن ألتمان قد لا ينضم بالضرورة إلى مايكروسوفت بشكل مباشر، لكنه أكد أنه بغض النظر عن منصبه، فإن ألتمان سيعمل بشكل وثيق مع مايكروسوفت.

في الختام، تعد مشاركة مايكروسوفت أمرًا بالغ الأهمية لنجاح OpenAI، وقد سلط التحول الأخير للأحداث الضوء على الحاجة إلى التغيير في عمليات الإدارة وصنع القرار داخل المنظمة.

أسئلة وأجوبة

1. كيف تشارك Microsoft في OpenAI؟

تعد Microsoft أكبر مستثمر في OpenAI وتحافظ على شراكة عميقة مع المنظمة. لقد قدموا مساهمات مالية كبيرة ويتعاونون بنشاط في مهمة OpenAI.

2. ما هو الدور الذي لعبه Sam Altman في OpenAI؟

كان سام ألتمان هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI حتى إقالته مؤخرًا. وكان له دور حاسم في قيادة المنظمة وكان له دور فعال في تطويرها.

3. لماذا يطالب موظفو OpenAI باستقالة مجلس الإدارة؟

يحث موظفو OpenAI مجلس الإدارة على الاستقالة بسبب عدم رضاهم عن قرار إقالة سام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي. إنهم يعتقدون أنه يجب على مجلس الإدارة إعادة ألتمان إلى منصبه ومعالجة مشكلات الحوكمة داخل المنظمة.

4. كيف تخطط Microsoft لدعم OpenAI في المستقبل؟

تلتزم Microsoft بدعم نجاح OpenAI واستمرارية عملياتها. لقد قاموا بتعيين ألتمان وجريج بروكمان لقيادة وحدة الذكاء الاصطناعي داخل مايكروسوفت، وتعزيز الشراكة بين المنظمتين.