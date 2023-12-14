تُحدث الألعاب السحابية من Microsoft ثورة في تجربة الألعاب على Meta Quest

تعمل Microsoft على إحداث ثورة في تجربة الألعاب مرة أخرى من خلال أحدث إضافة للألعاب السحابية. اعتبارًا من اليوم، تتوفر مكتبة واسعة من عناوين Xbox للعب على Meta Quest، مما يلغي الحاجة إلى وحدة تحكم Xbox.

يمكن لمالكي Meta Quest 2 وMeta Quest 3 وMeta Quest Pro الآن الاشتراك في Game Pass Ultimate والوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب Xbox الكلاسيكية والحديثة. على الرغم من وجود تحذير صغير بشأن الحاجة إلى وحدة تحكم إضافية نظرًا للأزرار المحدودة الموجودة على وحدات التحكم في سماعة الرأس Quest، فقد ضمنت Microsoft التوافق مع مجموعة واسعة من وحدات التحكم المدعومة، بما في ذلك وحدة التحكم اللاسلكية DualShock 4 من PlayStation.

من خلال الاشتراك في Game Pass Ultimate، يمكن للاعبين الاستمتاع بمئات الألعاب، بما في ذلك الألعاب الشهيرة مثل مجموعة Assassin's Creed وسلسلة Doom ومجموعة Fallout وGears of War وHalo وغيرها الكثير. تعد تجربة الألعاب الافتراضية على سماعة الرأس Quest غامرة حقًا، حيث تشبه الشاشة شاشة الألعاب الكبيرة المنحنية. يتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة للعب في بيئة افتراضية بالكامل أو تراكب الشاشة الافتراضية في بيئة العالم الحقيقي الخاصة بهم باستخدام ميزة Passthrough ذات الألوان الكاملة في Quest.

من المزايا المثيرة للاهتمام لخدمة الألعاب السحابية هذه أنه لا يلزم تثبيت اللعبة. يتم بث جميع الألعاب مباشرة من السحابة، مما يلغي الحاجة إلى مسح مساحة التخزين على سماعة الرأس Quest. علاوة على ذلك، يمكن لمشتركي Game Pass Ultimate أيضًا الوصول إلى الألعاب الموجودة على وحدات تحكم Xbox وأجهزة الكمبيوتر، مما يوفر منصات متعددة لاستكشاف مكتبة الألعاب الشاملة.

للبدء، يمكن للاعبين المهتمين الاشتراك في Microsoft Game Pass Ultimate وتنزيل تطبيق Xbox Cloud Gaming من متجر Meta. يمثل هذا خطوة مهمة نحو مستقبل ألعاب أكثر سهولة وغامرة، حيث تستمر تكنولوجيا الألعاب السحابية في دفع الحدود وإعادة تعريف الطريقة التي نلعب بها.