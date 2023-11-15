Microsoft وNvidia تعملان على تمكين المطورين باستخدام Windows AI Studio

تتعاون Microsoft وNvidia لتزويد المطورين بالأدوات التي يحتاجونها لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتخصيصها على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows. في حدث Microsoft Ignite، كشفت Microsoft النقاب عن Windows AI Studio، وهو مركز مركزي حيث يمكن للمطورين الوصول إلى مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي وتخصيصها وفقًا لمتطلباتهم المحددة.

يعتمد Windows AI Studio على Azure AI Studio الحالي ويتكامل مع الخدمات الأخرى مثل Hugging Face، مما يوفر للمطورين حلاً شاملاً. ويتميز بواجهة مستخدم بديهية مع إعداد مساحة عمل موجهة، مما يسمح للمطورين بضبط نماذج اللغات الصغيرة (SLMs) مثل Microsoft Phi وMeta's Llama 2 وMistral.

تمتد قوة Windows AI Studio إلى ما هو أبعد من التكوين. فهو يوفر للمطورين القدرة على اختبار أداء نماذجهم باستخدام قوالب Prompt Flow وGradio. تخطط Microsoft لإصدار Windows AI Studio كملحق Visual Studio Code في المستقبل القريب، مما يسهل على المطورين الوصول إليه.

في الوقت نفسه، أعلنت Nvidia عن تحديثات لـ TensorRT-LLM، وهي أداة مصممة في البداية لتعزيز كفاءة تشغيل نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) على وحدات معالجة الرسوميات H100. يتيح التحديث الأخير لـ TensorRT-LLM العمل بسلاسة مع وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 30 و40 Series، المجهزة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت أو أكثر.

علاوة على ذلك، تعمل Nvidia على جعل TensorRT-LLM متوافقًا مع واجهة برمجة التطبيقات Chat API الخاصة بـ OpenAI من خلال غلاف جديد. يسمح هذا التوافق للمطورين بتشغيل LLMs مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مما يعالج المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات في السحابة. يعد الإصدار القادم TensorRT-LLM 6.0 باستدلال ودعم أسرع بما يصل إلى خمس مرات لنماذج Mistral 7B وNemotron-3 8B الجديدة.

تسعى كل من Microsoft وNvidia إلى إنشاء نمط تطوير "حلقة هجينة"، مما يتيح تطوير الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة السحابية والمحلية. يمكن للمطورين الآن الاستفادة من خوادم Microsoft السحابية القوية لتخفيف العبء الحسابي على أجهزتهم، وتوسيع قدراتهم وتسريع وتيرة ابتكار الذكاء الاصطناعي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو Windows AI Studio؟

يعد Windows AI Studio نظامًا أساسيًا موحدًا تم تطويره بواسطة Microsoft ويسمح للمطورين بالوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي وتخصيصها. وهو يوفر واجهة وأدوات سهلة الاستخدام لضبط نماذج اللغات الصغيرة، مثل Phi من Microsoft، وMeta's Llama 2، وMistral.

ما هي الوظائف التي يوفرها Windows AI Studio؟

يمكّن Windows AI Studio المطورين من اختبار أداء نماذجهم باستخدام قوالب Prompt Flow وGradio. كما أنه يتكامل مع Azure AI Studio والخدمات الأخرى مثل Hugging Face، مما يوفر حلاً شاملاً لتطوير الذكاء الاصطناعي.

كيف يمكن للمطورين الوصول إلى Windows AI Studio؟

تخطط Microsoft لإصدار Windows AI Studio كملحق Visual Studio Code في المستقبل القريب، مما يسهل على المطورين الوصول إليه مباشرة من بيئة التطوير الخاصة بهم.

ما هو TensorRT-LLM؟

TensorRT-LLM هي أداة تم تطويرها بواسطة Nvidia تعمل على تحسين أداء تشغيل نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) على وحدات معالجة الرسومات. يعمل على تحسين الكفاءة والسرعة الحسابية لمهام LLM.

ما هي التحديثات التي تم الإعلان عنها لـ TensorRT-LLM؟

قامت Nvidia بتوسيع توافق TensorRT-LLM ليشمل وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 30 و40 Series مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Nvidia على جعل TensorRT-LLM متوافقًا مع واجهة برمجة التطبيقات Chat API الخاصة بـ OpenAI، مما يسمح بالتنفيذ المحلي لـ LLMs ومعالجة مخاوف خصوصية البيانات.

ما هو الغرض من نمط تطوير "الحلقة الهجينة"؟

يهدف نمط تطوير "الحلقة المختلطة" إلى تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة السحابية والمحلية. فهو يستفيد من القوة الحسابية لخوادم Microsoft السحابية، مما يخفف العبء على أجهزة المطورين ويسهل تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.