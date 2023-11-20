مايكروسوفت تخرج منتصرة في أعقاب تغيير OpenAI

بعد إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان مؤخرًا، تجد OpenAI نفسها عند مفترق طرق، مما يجعل مستقبل الشركة غير مؤكد. مع توقع أن يتبع العديد من الموظفين ألتمان إلى مايكروسوفت، يبدو أن آفاق OpenAI الواعدة قد تضاءلت. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن تتحقق الآن صفقة مقترحة تسمح للمطلعين على بواطن الأمور بسحب الأسهم بقيمة 86 مليار دولار.

ومع ذلك، وسط هذه الفوضى، هناك فائز واضح: مايكروسوفت. منذ ظهور الأخبار، ارتفعت القيمة السوقية لشركة Microsoft بمقدار مثير للإعجاب قدره 63 مليار دولار. في الواقع، وصل سهم الشركة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 378 دولارًا للسهم الواحد خلال جلسة التداول في منتصف يوم الاثنين. إذا بقي السعر عند هذا المستوى عند إغلاق السوق، فإن القيمة السوقية لشركة Microsoft ستصل إلى مبلغ مذهل يبلغ 2.82 تريليون دولار.

يمثل هذا التحول في الأحداث انتصارًا كبيرًا لشركة Microsoft ورئيسها التنفيذي ساتيا ناديلا. على الرغم من استثمار 13 مليار دولار في OpenAI ودمج تقنيتها بشكل كبير في منتجات مايكروسوفت، كان ناديلا هو الخاسر الأكبر من رحيل ألتمان. في الواقع، عندما تم الإعلان عن هذا الإعلان، عانت أسهم مايكروسوفت من انخفاض فوري بنسبة 2٪. ومع ذلك، أظهرت استجابة ناديلا السريعة مرونته وتفكيره الاستراتيجي.

وفي منتصف ليل الأحد، كشف أنه قام بتعيين ألتمان ورئيس OpenAI السابق جريج بروكمان لقيادة مختبر أبحاث جديد للذكاء الاصطناعي داخل مايكروسوفت. حظيت هذه الخطوة غير المتوقعة بالثناء، حيث وصفها المحللون بأنها "حركة بطولة العالم للبوكر على مر العصور". ونتيجة لذلك، أصبح لدى مايكروسوفت الآن شخصيتان مؤثرتان من OpenAI تحت جناحها، في حين عينت OpenAI إيميت شير، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Twitch، رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا لها.

ورغم أن ارتفاع أسهم شركة ميكروسوفت يعد بلا شك نتيجة إيجابية، إلا أن التحديات ما زالت تنتظرنا. الشركة الآن مسؤولة عن إنشاء وتمويل منظمة أبحاث الذكاء الاصطناعي الجديدة بقيادة ألتمان وبروكمان. علاوة على ذلك، هناك احتمال وجود عقود قائمة مكلفة قد يتعين على Microsoft احترامها. ومع ذلك، فإن الإجراءات الجريئة والاستراتيجية التي اتخذتها مايكروسوفت جعلت الشركة اللاعب الرئيسي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها شركة OpenAI.

أسئلة وأجوبة

ما هو تأثير إزالة Sam Altman على OpenAI؟

أدت إقالة سام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إلى ترك مستقبل الشركة غير مؤكد وأثار تساؤلات حول جدواها.

كيف استفادت مايكروسوفت من تغيير OpenAI؟

في أعقاب التغيير الجذري الذي شهدته شركة OpenAI، شهدت مايكروسوفت زيادة كبيرة في قيمتها السوقية، حيث أضافت 63 مليار دولار. ويعزى هذا النجاح إلى استجابة مايكروسوفت الإستراتيجية للموقف.

من قامت Microsoft بتعيينه من OpenAI؟

استأجرت Microsoft كلاً من Sam Altman ورئيس OpenAI السابق Greg Brockman لقيادة مختبر أبحاث جديد للذكاء الاصطناعي داخل الشركة.

من هو الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة OpenAI بعد رحيل سام التمان؟

تم تعيين Emmett Shear، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Twitch، رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا لشركة OpenAI.