المواد البلاستيكية الدقيقة: التأثير المفاجئ على الطقس

لقد تسللت المواد البلاستيكية الدقيقة، وهي جزيئات صغيرة من البلاستيك يصل حجمها إلى خمسة ملليمترات، إلى جوانب مختلفة من حياتنا، من طعامنا إلى الهواء الذي نتنفسه. الآن، توصل العلماء إلى اكتشاف رائع: ربما تؤثر هذه الجسيمات الصغيرة على الطقس. وفي دراسة حديثة نشرت في رسائل العلوم والتكنولوجيا البيئية التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، وجد الباحثون جزيئات بلاستيكية دقيقة في غالبية عينات السحب التي تم جمعها من قمة جبل في الصين. تشير هذه النتيجة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تلعب دورًا في تكوين السحابة.

يتم إنشاء المواد البلاستيكية الدقيقة عندما تتحلل العناصر البلاستيكية الأكبر حجمًا إما من خلال التحلل الكيميائي أو التآكل المادي، وتتحول إلى أجزاء أصغر يمكن أن تتحرك بسهولة عبر الدورات البيئية. تؤكد جوديث إنك، رئيسة شركة Beyond Plastics، أن المواد البلاستيكية الدقيقة موجودة في كل مكان ويمكن العثور عليها في الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، وحتى في أجسادنا.

ووجد مؤلفو الدراسة أن المواد البلاستيكية الدقيقة تؤثر على تكوين السحب، وهو ما له تأثير كبير على أنماط الطقس لدينا. تنتج الغيوم هطول الأمطار، وتحجب ضوء الشمس، وبالتالي تؤثر على درجة الحرارة. لكي تتشكل السحابة، يجب أن يتكثف بخار الماء في قطرات الماء، التي تتراكم بعد ذلك لتشكل السحب. ووفقا للدراسة، يمكن الآن إضافة المواد البلاستيكية الدقيقة إلى قائمة الجزيئات الصلبة الموجودة في الغلاف الجوي والتي تساعد في تكوين قطرات الماء.

والمواد البلاستيكية الدقيقة محبة للماء، مما يعني أنها تنجذب إلى الماء. وبالتالي، عندما تتشكل قطرات الماء الأولى حول اللدائن الدقيقة والجسيمات الدقيقة الأخرى، فإنها تجذب المزيد من قطرات الماء، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين السحب. يقارن المؤلفون هذه العملية بكيفية قيام شرارة واحدة بإشعال حقل بأكمله: يؤدي جسيم صغير إلى إحداث تأثير متتالي ينتج عنه شيء أكبر بكثير.

في حين أن هذه الدراسة تظهر بشكل قاطع وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في السحب، إلا أنه من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم مدى تأثيرها على تكوين السحب وبالتالي على أنماط الطقس بشكل كامل. هل ستؤدي التركيزات الأعلى من المواد البلاستيكية الدقيقة إلى المزيد من السحب؟ هل ستؤدي الزيادة في السحب إلى زيادة هطول الأمطار أو إلى ظروف أكثر برودة على نطاق واسع؟ تظل هذه الأسئلة دون إجابة وتتطلب المزيد من التحقيق.

ومن المثير للاهتمام أن المواد البلاستيكية الدقيقة تجد طريقها إلى الغلاف الجوي من خلال الرياح. فهي خفيفة بما يكفي لتحملها التيارات الهوائية، وتشير نماذج الكمبيوتر التي طورها مؤلفو الدراسة إلى أن المدن الصينية الداخلية ذات الكثافة السكانية العالية تعد مصدرًا مهمًا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الهواء فوق جبل تاي. نظرًا لأن المناطق الحضرية لديها طلب متزايد على المنتجات البلاستيكية، فإن المواد البلاستيكية الدقيقة توجد بشكل أكثر شيوعًا في المدن، على الرغم من أن المناطق الريفية تلحق بسرعة بإنتاج المواد البلاستيكية الدقيقة.

يسلط اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة في السحب الضوء على المدى الواسع لهذه الجسيمات وتأثيرها المحتمل على الظواهر الجوية. ومع استمرار العلماء في التعمق في هذا المجال، سيظهر فهم أوضح للعلاقة بين المواد البلاستيكية الدقيقة وأنماط الطقس.