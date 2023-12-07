عمال ميشيغان يتظاهرون ضد زيادة أجور العمال الذين يحصلون على إكراميات

اجتمع عمال من صناعة الحانات والمطاعم في ميشيغان في لانسينغ للتعبير عن معارضتهم لزيادة الأجور المقترحة للعمال الذين يتلقون إكراميات. ويأتي التجمع قبل المرافعات الشفوية في المحكمة العليا في ميشيغان بشأن الحد الأدنى للأجور والأجور. تتمحور القضية حول اقتراح اقتراع عام 2018 يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العمال الذين يتلقون إكراميات. ومع ذلك، اعتمدت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون نسخة معدلة لمواجهة الاقتراح، مما أدى إلى معركة قانونية.

وسبق أن منعت محكمة الاستئناف في ميشيغان زيادة أجور العمال الذين يتلقون إكراميات في وقت سابق من هذا العام. والآن، ستقرر المحكمة العليا في ميشيغان ما إذا كانت ستؤيد هذا الحكم أو تلغيه. قامت منظمة Save MI Tips، وهي منظمة تدافع عن مصالح الصناعة، بتنظيم مائدة مستديرة في لانسينغ لجذب الانتباه إلى اهتماماتهم. إنهم يريدون من صناع القرار، مثل الهيئة التشريعية، معالجة الأزمة التي يعتقدون أن زيادة الأجور ستخلقها.

على الجانب الآخر من النقاش، تعد منظمة Michigan One Fair Wage أحد المدعين في القضية، بحجة أن المجلس التشريعي لعام 2018 انتهك حقوق الناس من خلال رفض إجراء الاقتراع وإلغائه خلال نفس الجلسة. ويؤكدون إيمانهم بأهمية العدالة الاقتصادية واستعادة الحقوق الدستورية لشعب ميشيغان.

وفقًا لجون سيليك، المتحدث باسم Save MI Tips، فإن إلغاء الحكم سيكون له عواقب وخيمة على الخوادم والسقاة. ويتوقع أن تتوقف المطاعم عن العمل أو تلجأ إلى خيارات الخدمة الذاتية، مما يؤدي إلى تقليل فرص العمل للعاملين في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة التكاليف لتلبية الحد الأدنى للأجور يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

سيكون لنتيجة قرار المحكمة العليا في ميشيغان آثار بعيدة المدى على كل من العمال والشركات المشاركة في صناعة الحانات والمطاعم.