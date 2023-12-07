رجل من ميشيغان يقاضي وزير الخارجية بسبب لوحة الغرور المسروقة

يتخذ رجل من ميشيغان إجراءً قانونيًا ضد وزير خارجية ميشيغان بعد أن تم منح لوحة ترخيصه المحبوبة لشخص آخر دون موافقته. جوزيف هارديج الثالث، خريج جامعة ميشيغان، يشعر بالصدمة بسبب فقدان لوحة ترخيصه العزيزة "G0BLUE".

كان هارديج، وهو محام من منطقة ديترويت، قد زار مكتب وزير الخارجية في نوفمبر لتجديد لوحة سيارته، ليتم إبلاغه بأنها لم تعد متاحة لسيارته فورد إيدج. اللوحة، التي كانت تحمل قيمة عاطفية باعتبارها إرثًا عائليًا وتمثل حبه للجامعة، تم تخصيصها بشكل غير متوقع لمالك سيارة آخر، وهو جوناثان فاين، وهو أيضًا خريج جامعة ميشيغان.

وبينما يدعي فاين أنه لم يكن متحمسًا بشكل خاص بشأن اللوحة، فقد اكتشف أنها متاحة على موقع ويب حكومي وقرر المطالبة بها لسيارته BMW 2007. إدراكًا لخيبة أمل هارديج، أعرب فاين عن استعداده للتخلي عن اللوحة إذا تمكن من العثور على بديل.

ردًا على هذا الموقف، رفع هارديج دعوى قضائية للحصول على أمر من المحكمة لمنع وزير الخارجية من نقل اللوحة إلى فاين. ويأمل أن يتمكن من خلال التدخل القانوني من استعادة لوحته الشخصية التي تحمل أهمية شخصية عميقة.

وقد اختار وزير الخارجية عدم التعليق على الدعوى في الوقت الحالي. تحظى لوحات الزينة بشعبية كبيرة في ميشيغان منذ فترة طويلة، حيث توفر للسائقين الفرصة لتخصيص لوحات أرقامهم برسائل أو رموز فريدة. تسلط هذه الحالة الضوء على المشكلات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عندما يتم إعادة تعيين لوحة شخصية عن طريق الخطأ لمالك سيارة آخر، مما يؤدي إلى وجع القلب للمالك الأصلي الذي قد يكون لديه ارتباط عاطفي عميق باللوحة.