يانصيب ميشيغان: الفائز المحظوظ من مقاطعة إيزابيلا يحصل على جائزة قدرها 2 مليون دولار

اكتشف أحد المقيمين المحظوظين في مقاطعة إيزابيلا مؤخرًا أنه كان يقود سيارته بتذكرة يانصيب بقيمة 2 مليون دولار لمدة أربعة أشهر. قام الفائز البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يرغب في عدم الكشف عن هويته، بشراء التذكرة من Shepherd E-Z Mart في Shepherd، الواقعة جنوب شرق Mount Pleasant مباشرةً.

في إحدى المقابلات، أوضح الفائز أنه يشتري بانتظام تذاكر فورية بعد العمل كنوع من التساهل. ومع ذلك، لم يفكر كثيرًا في التذكرة المعنية عندما خدشها في البداية ولم ير أي مكاسب. لقد وضعه ببساطة في وحدة التحكم المركزية الخاصة به مع التذاكر الأخرى غير الفائزة.

لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن سلمته زوجته عدة تذاكر للتحقق من المتجر حتى قرر إلقاء نظرة فاحصة على تذكرة المال المهملة. ولدهشته، عندما قام بمسحها ضوئيًا، ظهر إشعار يطلب منه تقديم مطالبة في مكتب اليانصيب. مندهشًا، فحص التذكرة عن كثب وأدرك أنها تحمل بالفعل الرقم الفائز 13. وتحت ذلك، كشف عن رمز "2 مليون دولار"، مما جعله عاجزًا عن الكلام تمامًا. لم يصدق أنه لم يرمي التذكرة!

لم يضيع اللاعب المحظوظ أي وقت في الحصول على جائزته الكبيرة. باختياره دفع مبلغ مقطوع لمرة واحدة يبلغ حوالي 1.3 مليون دولار بدلاً من دفعات الأقساط السنوية، فهو ينوي استخدام الأموال لتوفير شبكة أمان مالي لعائلته. وعلى الرغم من أنه ليس لديه أي خطط فورية لعمليات شراء باهظة، إلا أنه أكد على أهمية وجود وسادة مريحة لمستقبلهم.

هذه القصة المؤثرة بمثابة تذكير لجميع لاعبي اليانصيب للتحقق مرة أخرى من تذاكرهم بانتظام. أنت لا تعرف أبدًا متى قد تتحول التذكرة المنسية إلى مكسب غير متوقع يغير حياتك.