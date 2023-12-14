لا تزال تكاليف التأمين في ميشيغان مرتفعة على الرغم من التشريعات الأخيرة

لا تزال ميشيغان تتمتع ببعض من أعلى أقساط التأمين في البلاد، حتى بعد إقرار تشريع جديد يهدف إلى خفض التكاليف. يبلغ متوسط ​​القسط السنوي في الولاية 2,140 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 22 بالمائة تقريبًا من المتوسط ​​الوطني البالغ 1,759 دولارًا. ويواجه سكان ديترويت، على وجه الخصوص، تكاليف باهظة، حيث يبلغ متوسط ​​قسط التأمين 4,726 دولارًا، وهو ثاني أعلى قسط في البلاد.

كان المقصود من قانون 2019، الذي تفاوض عليه القادة الجمهوريون والحاكمة جريتشين ويتمر، معالجة مسألة أسعار التأمين المرتفعة. ومع ذلك، يرى الناجون من الحادث ومقدمو الرعاية الصحية أن النظام الجديد غير مستدام. ويزعمون أنه يفرض قيودًا كثيرة جدًا على النفقات الطبية ويقلل بشكل كبير من المبالغ التي يتعين على شركات التأمين دفعها، أحيانًا بنسبة تصل إلى 45 بالمائة.

أحد التغييرات الرئيسية في القانون هو الخيار المتاح للسائقين لاختيار مستويات أقل من الحماية من الإصابات الشخصية، بدلاً من ضمان الرعاية الإلزامية السابقة مدى الحياة. وبينما كان المقصود من هذا الحكم توفير المزيد من المرونة للسائقين، يرى المنتقدون أنه يقوض الجودة الشاملة للرعاية المتاحة لضحايا الحوادث.

وفي يوليو/تموز، احتفل المناصرون بالنصر عندما قضت المحكمة العليا في ميشيغان بأن القانون لا ينطبق على الأشخاص الذين أصيبوا قبل إقراره. ومع ذلك، يسعى التشريع الأخير الذي وافق عليه مجلس الشيوخ إلى توسيع نطاق الحماية المماثلة لضحايا الحوادث في المستقبل. تهدف هذه الحزمة المكونة من فاتورتين إلى زيادة معدلات السداد لمقدمي الخدمات الطبية ورفع الحد الأقصى لمدفوعات الرعاية المقدمة من أفراد الأسرة.

وبينما حظي تشريع مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين، فقد واجه معارضة من إدارة الحاكمة ويتمر والعديد من الجمهوريين المشاركين في صياغة القانون الحالي. يجادل النقاد، بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ أريك نيسبيت والنائبة بريندا كارتر، بأن مشاريع القوانين ستؤدي إلى ارتفاع أسعار التأمين على السيارات في ميشيغان.

يعكس الجدل الدائر حول نظام التأمين في ميشيغان التحديات المتمثلة في إيجاد التوازن بين خفض التكاليف وضمان الرعاية الكافية للناجين من الحوادث. ويعترف الجانبان بالحاجة إلى الإصلاح ولكنهما يختلفان حول النهج الأفضل. ومع تقدم التشريع، يبقى أن نرى ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل وسط يعالج مخاوف جميع أصحاب المصلحة مع توفير الراحة للسائقين في ميشيغان.