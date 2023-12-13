تهدف التغييرات في موسم صيد الغزلان Muzzleloader إلى إدارة أعداد الغزلان في ميشيغان

يقام موسم صيد الغزلان لعام 2023 حاليًا في ميشيغان. عندما يتوجه الصيادون للمشاركة في هذا الموسم، من المهم أن يكونوا على دراية باللوائح المختلفة ومتطلبات المعدات حسب الموقع.

قامت إدارة الموارد الطبيعية في ميشيغان (DNR) بإجراء تغييرات على موسم التحميل من أجل إدارة أعداد الغزلان بشكل أفضل في مناطق معينة. وفقًا لتشاد ستيوارت، عالم الأحياء البرية في DNR، تدرك الوكالة وفرة الغزلان في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة السفلى وتهدف إلى زيادة الحصاد الذي لا يوجد به قرون في تلك المنطقة. ومن خلال تنفيذ لوائح جديدة، تأمل DNR في توفير المزيد من فرص النجاح للصيادين مع معالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني أيضًا.

ولتحقيق هذا الهدف، قامت DNR بتمديد الموسم المتأخر من قرون الوعل في عام 2020، مع تقليل موسم قاذفات الفوهة في جنوب شبه الجزيرة السفلى. تم إجراء هذه التغييرات استجابةً لانخفاض نجاح الصيادين خلال موسم muzzleloader. في شبه الجزيرة العليا، يُسمح فقط للصيادين المعتمدين من ذوي الإعاقة باستخدام القوس والنشاب أو القوس المعدل خلال هذا الموسم.

من المهم أن يلتزم الصيادون بمتطلبات الصياد البرتقالي عند استخدام محمل كمامة أو سلاح ناري خلال موسم محمل كمامة. ومع ذلك، فإن الأفراد الذين يستخدمون معدات القوس والنشاب أو الرماية معفون من هذا الشرط.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تذكير الصيادين بالإبلاغ عن غزالهم خلال 72 ساعة من الحصاد. يمكن إجراء هذا الإبلاغ من خلال تطبيق Hunt Fish التابع لـ DNR، والذي يوفر أيضًا معلومات محدثة عن اللوائح الحالية وتقارير الحصاد.

بشكل عام، تهدف هذه التغييرات في موسم صيد الغزلان في ميشيغان إلى إدارة أعداد الغزلان بشكل فعال مع توفير فرص كبيرة للصيادين للنجاح. من خلال البقاء على علم باللوائح والإبلاغ بشكل صحيح عن الغزلان المحصودة، يمكن للصيادين المساهمة في الجهود المستمرة التي تبذلها DNR في الحفاظ على نظام بيئي صحي ومتوازن.