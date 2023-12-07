ميشيغان DNR Muzzleloader موسم صيد الغزلان: اللوائح والنصائح

بدأ موسم صيد الغزلان الذي طال انتظاره في ميشيغان، مما يوفر للصيادين الفرصة لاختبار مهاراتهم وحصاد الغزلان. ومع ذلك، من الضروري أن تكون على دراية باللوائح المحددة ومتطلبات المعدات لكل منطقة صيد.

في مقابلة مع تشاد ستيوارت، عالم الأحياء البرية من إدارة الموارد الطبيعية في ميشيغان (DNR)، أكد على أهمية تكييف اللوائح مع الأهداف المتغيرة لإدارة الغزلان. تهدف DNR إلى زيادة الحصاد الذي لا يوجد به قرون في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة السفلى لإدارة أعداد الغزلان الوفيرة بشكل فعال.

ولتحقيق ذلك، أجرى DNR بعض التغييرات الملحوظة على موسم muzzleloader. في عام 2020، نظرًا لانخفاض نجاح الصيادين، تم تمديد موسم عديم القرون المتأخر، في حين تم تقليل موسم سفن التحميل في جنوب شبه الجزيرة السفلى. توفر هذه التعديلات للصيادين فرصًا أكبر لتحقيق أقصى قدر من النجاح والمساهمة في الإدارة الفعالة لسكان الغزلان.

من المهم أن نلاحظ أن اللوائح الخاصة بموسم muzzleloader تختلف في شبه الجزيرة العليا. يُسمح فقط للصيادين المعتمدين من ذوي الإعاقة باستخدام القوس والنشاب أو القوس المعدل خلال هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، تنطبق متطلبات الصياد البرتقالي على الأفراد الذين يستخدمون سلاحًا ناريًا أو سلاحًا ناريًا، ولكن ليس على أولئك الذين يستخدمون القوس والنشاب أو معدات الرماية.

علاوة على ذلك، يتم تذكير الصيادين بالإبلاغ عن الغزلان التي تم حصادها خلال 72 ساعة. يقدم DNR حلاً مناسبًا لذلك من خلال تطبيق Hunt Fish، حيث يمكن للصيادين الوصول إلى اللوائح الحالية والإبلاغ بسهولة عن حصادهم.

أثناء مغامرتك في الهواء الطلق لموسم صيد الغزلان، تأكد من البقاء على اطلاع باللوائح المحددة في منطقة الصيد الخاصة بك. باتباع هذه الإرشادات والمشاركة الفعالة في إدارة أعداد الغزلان، يمكنك المساهمة في استدامة الحياة البرية في ميشيغان على المدى الطويل.