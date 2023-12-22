ميامي تضيف أفضل خط دفاعي محتمل، وتسرقه من منافستها فلوريدا

حقق برنامج ميامي لكرة القدم انتصارًا كبيرًا في التجنيد حيث تمكنوا من قلب خط دفاعي من فئة 4 نجوم من جامعة فلوريدا. كيندال جاكسون، وهو مواطن من غينزفيل، ملتزم شفهيًا بالأعاصير بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من غاتورز.

مشيدا من مدرسة Buchholz الثانوية، جاكسون هو شخصية مهيبة في 6-4 و 250 جنيها. إنه يحظى بتقدير كبير، حيث يحتل المرتبة رقم 44 في خط الدفاع، واللاعب رقم 52 في فلوريدا، والمحتمل رقم 406 بشكل عام في فئة 2024، وفقًا لـ 247Sports Composite.

أثناء تجنيده، تلقى جاكسون عروضًا من 18 برنامجًا مختلفًا، لكن ميامي هي التي فازت به في النهاية. وفي يونيو/حزيران، قام بزيارة إلى الحرم الجامعي للأعاصير، والذي من المحتمل أنه لعب دورًا في قراره بالالتزام.

بفضل التزام جاكسون، صعدت فئة التجنيد في فريق Miami Hurricanes إلى المركز الخامس على المستوى الوطني في تصنيفات 5Sports Composite. يوضح هذا نجاح المدرب الرئيسي ماريو كريستوبال وموظفيه في جذب أفضل المواهب إلى كورال جابلز.

يمكن لعشاق الأعاصير إلقاء نظرة على التأثير المحتمل لجاكسون من خلال مشاهدة مقطعه المميز، المتوفر أدناه، من Hudl.

إن استحواذ ميامي على هذا الخط الدفاعي المرموق للغاية هو بمثابة بيان لمنافسيهم وعالم كرة القدم الجامعية. نجح فريق Hurricanes في تأمين لاعب متميز من الفناء الخلفي لمنافسهم، مما عزز فرصهم في النجاح سواء على مسار التجنيد أو على أرض الملعب.

من المؤكد أن المواجهة السنوية بين ميامي وفلوريدا الموسم المقبل في 31 أغسطس في غينزفيل ستضيف طبقة إضافية من القوة والترقب، حيث يستعد جاكسون لإثبات قيمته أمام الفريق الذي تعهد في البداية باللعب من أجله.