كونامي تطلق التحديث 1.4.0 للعبة Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

في آخر تحديث للعبة Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1، قدمت شركة Konami التصحيح 1.4.0 لإصدار الكمبيوتر الشخصي من اللعبة. تقدم ملاحظات التصحيح، المتوفرة الآن على موقع Konami الإلكتروني، قائمة واسعة من التغييرات والتحسينات، مما يضمن حصول اللاعبين على تجربة لعب أكثر سلاسة ومتعة.

ومن أهم الإضافات في التحديث هو تقديم إعدادات جديدة للشاشة. أصبح لدى اللاعبين الآن خيار تمكين أو تعطيل التجانس، مما يعزز جودة الصورة عند إيقاف تشغيله. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم ضبط حجم الشاشة إما على نسبة العرض إلى الارتفاع القياسية أو البكسل المثالية أو 16:9، مما يوفر المزيد من خيارات التخصيص لتناسب التفضيلات الفردية.

علاوة على ذلك، قامت شركة Konami بمعالجة العديد من إعدادات الصوت التي كانت مفقودة من الإصدار الأصلي. تتميز لعبة Metal Gear Solid وMetal Gear Solid 2: Sons of Liberty وMetal Gear Solid 3: Snake Eater الآن بإعدادات الصوت المطلوبة منذ فترة طويلة، مما يسمح للاعبين بضبط مستوى صوت اللعبة ومستوى صوت القائمة الرئيسية قبل اللعب. علاوة على ذلك، يتضمن إصدار Steam من اللعبة ميزة ملء الشاشة، بالإضافة إلى خلفية الشاشة ومنطقة العرض وخيارات مرشح الشاشة.

يوفر التحديث أيضًا تحسينات على استجابة وحدة التحكم. يمكن الآن للاعبين على Steam الاختيار بين سرعة الاستجابة السريعة والمستقرة، بما يلبي أنماط اللعب المختلفة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الإعدادات قد تواجه أداءً غير مستقر عند ضبطها على السرعة، لذا يُنصح اللاعبون بضبط الإعدادات وفقًا لذلك.

بالإضافة إلى هذه التغييرات، يعالج التصحيح المشكلات البسيطة وإصلاحات الأخطاء عبر Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. تهدف شركة Konami إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال إعطاء الأولوية للتصميمات التي يحددها المستخدم على Steam وضمان الأداء الأمثل على الأجهزة المختلفة.

بينما ينتظر اللاعبون بفارغ الصبر إصدار المجموعة على PlayStation 4 و5 وXbox Series X وS وNintendo Switch في يناير 2024، فإن التحديثات الأخيرة هي بمثابة شهادة على التزام Konami بتقديم تجربة لعب استثنائية لمحبي Metal Gear.