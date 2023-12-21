شركة Konami تطلق تصحيحًا لمجموعة Metal Gear Solid مع ميزات جديدة ومثيرة

أطلقت شركة Konami مؤخرًا برنامج التصحيح 1.4.0 لإصدار الكمبيوتر الشخصي من لعبة Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1، مع خطط لإصدارها على منصات أخرى في يناير 2024. تكشف ملاحظات التصحيح، المفصلة على الموقع الرسمي لشركة Konami، عن عدد كبير من الميزات الجديدة المثيرة وإصلاحات الأخطاء التي تم إعدادها لتحسين تجربة الألعاب لمحبي Metal Gear Solid.

أحد التغييرات المهمة في التصحيح هو إضافة إعدادات شاشة جديدة للعبة Metal Gear Solid الأصلية وغيرها في المجموعة. سيتمتع اللاعبون الآن بالقدرة على تخصيص تجربتهم عن طريق تشغيل خيار التجانس أو إيقاف تشغيله، مما يسمح بالحصول على صورة أكثر وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع إعدادات حجم الشاشة لتشمل خيارات نسبة العرض إلى الارتفاع القياسية أو البكسل المثالية أو 16:9، مما يوفر للاعبين المزيد من المرونة.

علاوة على ذلك، تم أخيرًا تضمين إعدادات الصوت المطلوبة للغاية في لعبة Metal Gear Solid وMetal Gear Solid 2: Sons of Liberty وMetal Gear Solid 3: Snake Eater. لقد كان المعجبون يتوقون لهذه الميزات منذ الإصدار الأصلي. يمكن للاعبين الآن ضبط مستوى صوت اللعبة ومستوى صوت القائمة الرئيسية قبل اللعب، مع إمكانية تعديل مستوى صوت اللعبة أثناء اللعب.

يوفر إصدار Steam من اللعبة المزيد من الميزات، مثل وضع ملء الشاشة وتخصيص خلفية الشاشة وتعديل منطقة العرض وخيارات مرشح الشاشة التي تكرر مظهر خطوط المسح على تلفزيون CRT.

بالإضافة إلى إعدادات الشاشة والصوت، يقدم التصحيح أيضًا تخصيص سرعة استجابة وحدة التحكم على Steam، مما يسمح للاعبين بالاختيار بين الإعدادات السريعة والمستقرة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض الإعدادات قد تواجه مشكلات في الأداء عند ضبطها على الوضع السريع، لذا يُنصح اللاعبون بإجراء التعديلات وفقًا لتفضيلاتهم وقدرات النظام.

وقد عالج التصحيح أيضًا العديد من المشكلات البسيطة، بما في ذلك إصلاح عرض كائنات ومشاهد معينة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتصميمات مجموعة المستخدم وتكوينات الأزرار على Steam.

بشكل عام، تم إصدار التصحيح 1.4.0 للعبة Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 يضيف تحسينات وميزات كبيرة ستعزز بلا شك تجربة الألعاب لمحبي السلسلة الشهيرة. ومع الوعد بوصولها إلى منصات أخرى العام المقبل، يمكن للاعبين التطلع إلى الاستمتاع بهذه الإضافات المثيرة وإعادة زيارة عناوين Metal Gear Solid المحبوبة.