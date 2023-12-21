كونامي تطلق التحديث 1.4.0 للعبة Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

قامت شركة Konami مؤخرًا بطرح التحديث 1.4.0 لإصدار الحاسب الشخصي من لعبة Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1، مع تحديثات لمنصات أخرى من المقرر أن تصل في يناير 2024. يجلب هذا التصحيح العديد من الإضافات وإصلاحات الأخطاء، كما هو مذكور على موقع كونامي الرسمي.

أحد التغييرات الملحوظة في لعبة Metal Gear Solid الأصلية هو إدخال إعدادات الشاشة الجديدة. أصبح لدى اللاعبين الآن خيار تمكين أو تعطيل التجانس، مما يؤدي إلى الحصول على صورة أكثر وضوحًا عند إيقاف تشغيله. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الاختيار من بين إعدادات حجم الشاشة القياسية أو بكسل المثالية أو 16:9، مما يسمح بتجربة لعب أكثر تخصيصًا.

كان المعجبون متحمسين بشكل خاص بشأن تضمين إعدادات الصوت المطلوبة منذ فترة طويلة لـ Metal Gear Solid وMetal Gear Solid 2: Sons of Liberty وMetal Gear Solid 3: Snake Eater. تمت إضافة هذه الإعدادات، الغائبة عن الإصدار الأولي، لتحسين تجربة اللعب الشاملة. يمكن للاعبين الآن ضبط مستوى صوت اللعبة والقائمة الرئيسية، مما يوفر تحكمًا أكبر في مستويات الصوت.

علاوة على ذلك، عالجت شركة Konami بعض المشكلات البسيطة وأدخلت تحسينات على جميع العناوين الموجودة في المجموعة. يتضمن إصدار Steam من اللعبة ميزات إضافية مثل وضع ملء الشاشة، وخلفيات قابلة للتخصيص، وتعديلات منطقة العرض، ومرشحات الشاشة التي تحاكي خطوط المسح الضوئي لتلفزيون CRT.

استجابةً لتعليقات اللاعبين، نفذت شركة Konami أيضًا ميزة تخصيص سرعة استجابة وحدة التحكم على منصة Steam. يمكن للاعبين الاختيار بين سرعات الاستجابة السريعة والمستقرة، على الرغم من أنه يُنصح باختيار الاستقرار في إعدادات معينة لتجنب أي مشكلات في الأداء.

في حين أن هذا التصحيح متاح حاليًا فقط لإصدار الكمبيوتر الشخصي من Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1، وPlayStation 4 و5، وXbox Series X وS، وNintendo Switch يمكن أن يتطلعوا إلى هذه التحديثات في أوائل عام 2024. ومع هذه الإضافات والإصلاحات، تواصل Konami دعم وتحسين تجربة إحدى أكثر امتيازات الألعاب المحبوبة في تاريخ.