يقدم تحديث Meta Quest ميزات جديدة ومثيرة

أعلنت شركة Meta مؤخرًا عن تحديث برنامج v57 لسماعات الرأس Meta Quest، مما يوفر مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم. يتضمن التحديث المزيد من خيارات التخصيص للصور الرمزية، وميزة إلغاء إرسال الرسائل، وروابط المجموعة، وقدرات التنقل المحسنة، وخلاصة الاستكشاف التي أعيدت تسميتها.

إحدى الإضافات البارزة هي خيارات تخصيص الصورة الرمزية المحسنة. يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى أشرطة تمرير الألوان لإنشاء لون البشرة ولون الشعر ولون الحاجب المطلوب. وهذا يسمح بتمثيل أكثر دقة لمظهر المستخدم الحقيقي. أضافت Meta أيضًا خيارات جديدة للمكياج وطلاء الوجه.

في التحديثات السابقة، قدمت Meta أشكالًا جديدة للجسم، وحسّنت نسيج الشعر والملابس، كما أعطت أرجلًا للأفاتار. وقد لاقت هذه التحسينات استحسانًا كبيرًا، وتستمر التطورات المستمرة في منشئ الصور الرمزية في تعزيز التجربة الشاملة.

تعد ميزة إلغاء إرسال الرسائل إضافة أخرى مثيرة. يتمتع المستخدمون الآن بالقدرة على إلغاء إرسال الرسائل المصورة في تطبيق VR وتطبيق Meta Quest للهاتف المحمول. تتيح هذه الميزة تحكمًا أكبر في المحادثات وتمكن المرسل من سحب الرسالة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعلام كل من المرسل والمستلم عند عدم إرسال الرسالة.

من أجل تسهيل التفاعلات الجماعية، قدمت ميتا روابط المجموعة. يمكن للمستخدمين بسهولة دعوة الأصدقاء للانضمام إلى مجموعتهم عن طريق إنشاء رابط ومشاركته في الواقع الافتراضي أو أي نظام أساسي للمراسلة. وهذا يجعل من السهل التواصل والتعاون مع الأصدقاء في الواقع الافتراضي.

تسمح الآن Horizon Home، وهي المساحة الافتراضية حيث يمكن للمستخدمين زيارة منازل بعضهم البعض، بالتنقل بشكل حر. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين استكشاف منازلهم الافتراضية من خلال التنقل الآني بحرية داخل البيئة المنزلية. من خلال الضغط على عصا التحكم للأمام وتوجيهها إلى مكان ما في المنزل، يمكن للمستخدمين التحرك واكتشاف كل ركن من أركان مساحتهم الافتراضية.

قامت Meta أيضًا بإجراء العديد من التحديثات الطفيفة الأخرى لتحسين تجربة المستخدم. تمت إعادة تسمية موجز الاستكشاف باسم Horizon Feed، مما يسمح بالاتساق مع العلامة التجارية Horizon Worlds. يمكن للمستخدمين الآن إيقاف تشغيل صوت الميكروفون بشكل افتراضي عند تسجيل مقاطع الفيديو واستخدام تطبيقات متعددة في وقت واحد، والتبديل بين طرق العرض بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعطيل تحذير الحدود في بعض التطبيقات ذات تجارب الواقع المختلط لتجنب الانقطاعات.

يتم حاليًا طرح تحديث الإصدار 57 على سماعات الرأس Meta Quest Pro وMeta Quest 2، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من الميزات في حدث Connect القادم الخاص بـ Meta. ومع هذه الإضافات الجديدة، تواصل Meta تعزيز منصة الواقع الافتراضي الخاصة بها وتزويد المستخدمين بتجربة أكثر غامرة وقابلة للتخصيص.

المصادر: ميتا