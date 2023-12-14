لقاء السائحين مع الدب الرمادي بمثابة تذكير بسلامة الحياة البرية

كان لدى السياح الذين يزورون منتزه جراند تيتون الوطني تجربة مؤثرة عندما أغضبوا عن غير قصد أم الدب الرمادي وشبلها. ويعد هذا الحادث، الذي سجله زائر آخر بالفيديو وشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي، بمثابة تذكير صارخ بأهمية سلامة الحياة البرية.

وفي الفيديو، يمكن رؤية السائحين يقفان خارج سيارتهما لالتقاط صور للدببة على جانب الطريق. لكن تصرفاتهم سرعان ما أدت إلى تفاقم الوضع، حيث هاجمتهم الأم. وتمكن أحد الرجلين من الاحتماء داخل السيارة، بينما فر الآخر إلى السطح.

وبينما كان السائحون محظوظين بالهروب دون أن يصابوا بأذى، فإن الحادث يسلط الضوء على المخاطر المحتملة للاقتراب أكثر من اللازم من الحياة البرية. تؤكد خدمة المتنزهات الوطنية (NPS) على أن الدببة السوداء والدببة الرمادية يمكن أن تصبح عدوانية إذا شعرت بالتهديد أو إذا تعرض صغارها أو مصدر طعامها للخطر.

من المهم جدًا أن يكون الزائرون على دراية بلغة جسد الدب لتحديد مزاجه. تشمل علامات الانفعال تمايل الرأس، والنفخ، وطقطقة الأسنان، بالإضافة إلى انخفاض الرأس واسترخاء الأذنين مما يشير إلى العدوان. في حالة وجود تهمة الدب، لا ينصح بالجري. بدلاً من ذلك، يوصى بالانتظار حتى يتوقف الدب ثم يتراجع ببطء. يمكن أن يكون رذاذ الدب أداة مفيدة أثناء مثل هذه المواجهات.

تعد حديقة جراند تيتون الوطنية موطنًا لكل من الدببة السوداء والرمادية، وبينما تتجنب هذه الحيوانات عمومًا التفاعل مع البشر، فمن الضروري أن يحترم الزائرون مساحتهم ويحافظوا على مسافة آمنة. يعد هذا الحادث بمثابة قصة تحذيرية لجميع السياح، مع التأكيد على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لسلامة الحياة البرية والسلوك المسؤول في الموائل الطبيعية.

لمزيد من الإرشادات حول مواجهة الدببة وضمان سلامة الحياة البرية، راجع أدلتنا الشاملة: "ماذا تفعل إذا قابلت دبًا" و"سلامة الحياة البرية: ثماني نصائح لمواجهات غير متوقعة". ومن خلال الالتزام بهذه التوصيات، يمكن للسياح الاستمتاع بجمال الطبيعة مع ضمان سلامتهم ورفاهية الحيوانات التي تعتبر هذه المناظر الطبيعية الرائعة موطنًا لها.