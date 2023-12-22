MemryX تكشف عن تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية في معرض CES 2024

أصدرت شركة MemryX Inc.، وهي شركة ناشئة رائدة متخصصة في معالجة الذكاء الاصطناعي للأجهزة الطرفية، إعلانًا كبيرًا بخصوص أحدث تطوراتها. حصلت الشركة على السيليكون بمستوى الإنتاج لمسرع الذكاء الاصطناعي المرتقب، MX3، من شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC). وفي إنجاز مثير للإعجاب، وفي غضون شهر من الحصول على هذه التكنولوجيا المتقدمة، أصبحت MemryX جاهزة لعرض قدرات مسرع MX3 AI الخاص بها.

ستقوم الشركة بإظهار قوة MX3 في حدث CES 2024 في لاس فيغاس. يمكن للحاضرين أن يتوقعوا مشاهدة مسرع الذكاء الاصطناعي MX3 أثناء العمل، حيث يقوم بتشغيل العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي غير المعدلة. ستكون هذه الشاشة المثيرة بمثابة شهادة على قدرات المعالجة الرائعة لجهاز MX3.

من المقرر أن تكشف MemryX عن مجموعة من التطبيقات المبتكرة في معرض CES 2024. من بينها حل نظام إدارة الفيديو (VMS) متعدد التدفق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، القادر على التكيف مع تطبيقات العالم الحقيقي المختلفة مثل المراقبة الذكية، والمراقبة، والسلامة، والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم MemryX جهاز كمبيوتر يعمل بالذكاء الاصطناعي (AIPC)، مما يسلط الضوء على قيمة دمج معالج الذكاء الاصطناعي المنفصل والمتسارع في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows جنبًا إلى جنب مع وحدات المعالجة المركزية التقليدية ووحدات معالجة الرسومات.

ومن خلال التعاون مع منصات Intelligent Edge من Cachengo، ستعرض MemryX إمكانات Edge AI لتسريع اكتشاف التهديدات والأسلحة في الأماكن العامة. وستعرض الشركة أيضًا مقاطع فيديو في الوقت الفعلي تعتمد على الصور الرمزية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وتعرض تكاملها في العديد من تطبيقات مؤتمرات الفيديو. علاوة على ذلك، وبالشراكة مع IDE الخاص بـ Edge Impulse، ستعرض MemryX الكشف عن معدات الحماية الشخصية (PPE)، مما يوفر نظرة شاملة حول تطوير الخوارزمية وتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي ونشر سير العمل.

هناك تطبيق مثير آخر قدمته MemryX في معرض CES 2024 وهو محاكاة المعلوماتية الجوية والروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي (AirSim). ومن خلال استخدام أجهزة تسريع الذكاء الاصطناعي، ستعرض منصة المحاكاة مفتوحة المصدر هذه تحسينات الأداء التي يمكن تحقيقها في مجال الروبوتات الجوية.

علاوة على ذلك، يمكن للحاضرين أن يتوقعوا مشاهدة كفاءة نموذج لغة Gen AI المحسّن للغاية، والذي يعمل بسلاسة باستخدام تقنية الحوسبة في الذاكرة من MemryX. وأخيرًا، ستعرض MemryX نظامًا مبتكرًا لإدارة حركة المرور في المدينة الذكية، مدعومًا بمعالجة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالشراكة مع Fracctal.

يعد مسرع MX3 AI من MemryX بإحداث ثورة في صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال توفير قوة معالجة غير مسبوقة للأجهزة المتطورة. بفضل مجموعتها الرائعة من التطبيقات، تستعد MemryX لإحداث تأثير كبير في مختلف القطاعات مثل إدارة الفيديو، وحوسبة الكمبيوتر، والسلامة العامة، ومؤتمرات الفيديو، والروبوتات، ونماذج اللغة، والبنية التحتية للمدن الذكية.

مع اقتراب معرض CES 2024، تتزايد الترقب لعرض MemryX المذهل، والذي سيترك بلا شك علامة لا تمحى على مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.