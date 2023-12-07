سكان ملبورن يبحثون عن حلول سلمية لضوضاء القطارات المزعجة

أبلغ سكان مدينة ملبورن بولاية فلوريدا عن حدوث اضطرابات في حياتهم اليومية بسبب الأصوات المنبعثة من قطارات برايت لاين التي تربط أورلاندو وميامي. أعرب السكان الذين يعيشون في ويستريا درايف عن مخاوفهم بشأن أبواق القطارات، خاصة تلك التي تنطلق في الساعات الأولى من الصباح. قالت جنيفر ووكر، مرددة مشاعر جيرانها: "إنه أمر غير ذي أهمية في المخطط الكبير للأشياء".

تلقى عمدة ملبورن بول ألفري سيلًا من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات المتعلقة بالتكرار المتزايد لأبواق القطارات. وكشف أن المدينة تدرس إنشاء مناطق هادئة مماثلة لتلك الموجودة في جنوب فلوريدا، حيث لا يتم إطلاق أبواق القطارات بشكل روتيني إلا في حالات الطوارئ. ومع ذلك، فإن عملية إنشاء هذه المناطق الهادئة تتطلب موافقة من الإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية (FRA). ستحتاج المدينة إلى التقدم بطلب للحصول على المناطق الهادئة وقد يُطلب منها تنفيذ تحسينات إضافية للسلامة قبل الحصول على الموافقة.

استجابة للمخاوف التي أثارها السكان، نفذت برايت لاين العديد من تدابير السلامة لمساعدة المجتمعات على التأهل للمناطق الهادئة. وتشمل هذه التدابير البوابات الرباعية، والوسطيات، والإشارات الجديدة، وأذرع العبور، وبوابات المشاة، وعلامات السكك الحديدية للإشارة إلى المكان الذي يجب أن تتوقف فيه المركبات. إن قادة برايت لاين واثقون من أن هذه الخطوات ستعزز السلامة العامة وتقلل من التلوث الضوضائي.

يتوقع العمدة ألفري أن تستغرق عملية إنشاء مناطق هادئة ما يصل إلى عام. ستكون حملات التثقيف العام واللافتات المناسبة مكونات أساسية لهذه العملية لضمان توصيل تدابير السلامة بوضوح إلى المجتمع.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر واتباع احتياطات السلامة عند الاقتراب من معابر السكك الحديدية. يعد التوقف على المسارات أمرًا خطيرًا للغاية ويجب تجنبه بأي ثمن.

وفي محاولة لمعالجة هذه المخاوف، ستعقد منظمة تخطيط النقل في ساحل الفضاء ورشة عمل يوم الخميس بالتعاون مع قادة المدن وهيئة الرقابة المالية. يهدف هذا الاجتماع إلى إيجاد حلول فعالة وتهيئة بيئة سلمية لسكان ملبورن المتأثرين بضجيج القطارات.