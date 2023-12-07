تنضم المذيعة الجديدة ميغان ميتشل إلى WLWT News 5 اليوم لتعزيز التغطية المحلية

أعلنت WLWT News 5 عن إضافة ميغان ميتشل إلى فريق المذيعين والمراسلين. سينضم ميتشل، الذي عمل سابقًا في WLWT لمدة سبع سنوات، إلى ستيفن ألبريتون وكيلي ريبين وراندي ريكو في WLWT News 5 Today بدءًا من يناير.

أعرب مدير أخبار WLWT جيف بينسكوتر عن سعادته بعودة ميتشل، مشيرًا إلى أن معرفتها وحبها لسينسيناتي سيعززان تغطية المحطة للقصص المهمة والأحداث المجتمعية. شاركت ميتشل في تغطية الأحداث المهمة مثل الطقس القاسي وإطلاق النار في ميدان النافورة والتغطية الرئاسية خلال فترة عملها السابقة في WLWT. لقد كانت أيضًا جزءًا من أحداث مثل Flying Pig Marathon وReds Opening Day، وحتى سافرت إلى لوس أنجلوس لتغطية Bengals Super Bowl.

معربة عن حماسها بشأن الانضمام مرة أخرى إلى WLWT، ذكرت ميتشل علاقتها الوثيقة مع زملائها في العمل في المستقبل وفرصة مشاركة أهم قصص اليوم من منطقة سينسيناتي الكبرى ومنطقة الولايات الثلاثية. تحظى سينسيناتي بمكانة خاصة في قلب ميتشل، وهي تشعر بسعادة غامرة لعودتها إلى المدينة التي تحبها.

تعد WLWT محطة تلفزيونية رائدة في سينسيناتي منذ أكثر من 75 عامًا وهي أول شركة تابعة لـ NBC في البلاد. تقدم المحطة الأخبار المحلية والطقس والرياضة والبرامج الترفيهية من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وتطبيقها ومنصات البث.

Hearst Television، التي تمتلك وتدير WLWT، هي شركة إعلامية محترمة تضم 35 محطة تلفزيون ومحطتين إذاعيتين في ولايات متعددة. تقوم الشركة بتوزيع المحتوى الوطني من خلال الشبكات والمنصات المختلفة. تشتهر شركة Hearst Television بصحافتها المتميزة وابتكارها الصناعي وخدمة المجتمع.

تعد عودة ميتشل إلى WLWT News 5 Today بتقديم تغطية محلية محسنة وسرد قصصي جذاب لمشاهدي مدينة سينسيناتي الكبرى.