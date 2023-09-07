ميغان فوكس تنضم إلى Mortal Kombat 1 بدور Nitara

تم الإعلان عن ميغان فوكس كإضافة جديدة إلى لعبة الفيديو القادمة Mortal Kombat 1، لتمنح صوتها وشبهها لشخصية Nitara، وهي امرأة مصاصة دماء. يأتي قرار الاختيار هذا بعد الاختيار المثير للجدل المتمثل في قيام روندا روزي بدور سونيا بليد في Mortal Kombat 11.

Nitara ليست شخصية معروفة في سلسلة Mortal Kombat، مما يجعلها خيارًا أقل خطورة بالنسبة لممثلة صوتية مشهورة. يعكس هذا الدرس المستفاد من استقبال تصوير روندا روزي لشخصية سونيا بليد. يبدو أن المطورين يدركون أن نجاح اللعبة لا يتوقف على وجود ممثل مشهور يقوم بصوت كل شخصية.

وفي فيديو إعلاني، أعربت ميغان فوكس عن حماسها للدور وهي ترتدي قبعة وردية مميزة. لقد وعدت بتقديم أداء شرس وعنيف للشخصية، وإظهار قدرتها على "سرقة داتوشا وقتلك بها". على الرغم من الفيديو غير المعتاد، إلا أن المعجبين متفائلون بشأن تصوير فوكس لشخصية نيتارا.

Mortal Kombat 1 عبارة عن مقدمة وتكملة وإعادة تشغيل لسلسلة Mortal Kombat. ومن المقرر إصداره في 19 سبتمبر عبر منصات الألعاب المختلفة. مع مشاركة ميغان فوكس، تأخذ اللعبة بعدًا جديدًا مثيرًا، حيث تجذب محبي السلسلة والممثلة.

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- IGN: [المصدر]

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