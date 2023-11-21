تقدم MediaTek شريحة Dimensity 8300 القوية لتحدي Qualcomm

بعد أن كشفت مؤخرًا عن شريحتها الرائدة الرائعة لهواتف Android، عادت MediaTek مع تغيير آخر لقواعد اللعبة. طرحت الشركة التايوانية معالج Dimensity 8300، وهو معالج متوسط ​​المستوى تم إعداده لمنافسة عروض Qualcomm وإدخال تحسينات كبيرة على السوق.

يعد Dimensity 8300 أحد معالجات MediaTek الواعدة حتى الآن، حيث يتميز بقدرات وترقيات محسنة تفوق سابقاتها. مدعومًا بأنوية Cortex الجديدة المستندة إلى ARM V9، تعتمد هذه الشريحة على عملية 4 نانومتر وتتميز بمجموعة محسنة 4 + 4 من أنوية Cortex A715 وعدد متساو من أنوية Cortex A510. ومع تعزيز قوة المعالجة بنسبة 20% وقفزة بنسبة 30% في كفاءة استخدام الطاقة، فإنه يوضح التزام MediaTek بتقديم أداء من الطراز الأول.

فيما يتعلق بالألعاب والمهام الصعبة، يتضمن Dimensity 8300 وحدة معالجة الرسوميات Mali-G615 الجديدة، مما يوفر تحسينًا هائلاً بنسبة 60% في قوة الرسومات الأولية مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 50%. وهذا يضع MediaTek أمام Qualcomm من حيث أداء وحدة معالجة الرسومات.

علاوة على ذلك، لم تغفل MediaTek أهمية قدرات الذكاء الاصطناعي. يعد Dimensity 8300 واحدًا من أوائل المعالجات متوسطة المدى القادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 10 مليار معلمة. وهذا يجعله على نفس مستوى شريحة Snapdragon 8 Gen 3 الرائدة من Qualcomm. بالإضافة إلى ذلك، ترتقي شريحة Dimensity 9300 من MediaTek إلى أبعد من ذلك من خلال التعامل مع ما يصل إلى 13 مليار معلمة، مما يشير إلى التزام MediaTek بدفع الحدود في معالجة الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب قوة المعالجة المذهلة، يقدم Dimension 8300 تحسينات ملحوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وقدرات التخزين. مع دعم قناة التردد العالي 8300 ميجا هرتز لوحدات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن للمستخدمين توقع أداء أسرع للمهام المتعددة والقدرة على الاحتفاظ بمثيلات أكثر نشاطًا في الخلفية. تمت ترقية معيار التخزين أيضًا إلى سرعات UFS 4.0، مما يوفر سرعات قراءة وكتابة مضاعفة مقارنة بسابقه.

يتجلى تركيز MediaTek على الاتصال في Dimensity 8300، مع وعود بسرعات تنزيل تصل إلى 5.17 جيجابت في الثانية عبر 5G وزيادة عرض النطاق الترددي 2x في اتصال Wi-Fi.

وفي قسم التصوير، يسمح Dimensity 8300 لهواتف Android التي تعمل بنظام MediaTek بتسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K HDR بمعدل 60 إطارًا في الثانية، متجاوزًا القيود السابقة.

بفضل هذه الميزات والتطورات الرائعة، تتمتع شريحة Dimensity 8300 من MediaTek بالقدرة على تحدي هيمنة Qualcomm في السوق. وبينما ننتظر الموجة الأولى من الهواتف التي تعمل بهذا المعالج بحلول نهاية العام، فمن الواضح أن MediaTek تسير في مسار تصاعدي في صناعة أشباه الموصلات شديدة التنافسية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

- ما هي شريحة Dimension 8300؟

شريحة Dimensity 8300 عبارة عن معالج متوسط ​​المستوى تم تطويره بواسطة شركة MediaTek، وهي شركة تايوانية لأشباه الموصلات. وهو مصمم لتوفير تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة لهواتف Android.

- كيف يمكن مقارنة Dimension 8300 بعروض Qualcomm؟

تنافس شريحة Dimensity 8300 شريحة Snapdragon 7 Gen 3 متوسطة المستوى من Qualcomm من حيث الأداء والقدرات. توفر شريحة MediaTek ترقيات وتحسينات ذات معنى عبر جوانب مختلفة، بما في ذلك قوة المعالجة وبراعة الرسومات وقدرات الذكاء الاصطناعي ودعم ذاكرة الوصول العشوائي وسرعات التخزين والاتصال.

– ما هي قدرات الذكاء الاصطناعي لـ Dimension 8300؟

يعد Dimensity 8300 واحدًا من أوائل المعالجات متوسطة المدى القادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 10 مليار معلمة. وهذا يضعه على قدم المساواة مع شريحة Snapdragon 8 Gen 3 الرائدة من Qualcomm من حيث قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي.

– كيف يعمل Dimension 8300 على تحسين أداء الألعاب؟

يشتمل Dimensity 8300 على وحدة معالجة الرسومات Mali-G615، والتي توفر تحسنًا كبيرًا بنسبة 60% في قوة الرسومات الأولية مقارنة بسابقها. يضمن هذا التحسين تجربة لعب أفضل للمستخدمين.

– متى ستتوفر الهواتف التي تعمل بـ Dimensity 8300؟

ومن المتوقع أن تصل الموجة الأولى من الهواتف التي تعمل بمعالج Dimension 8300 بحلول نهاية هذا العام.

(المصدر: مقال مقتبس من الاتجاهات الرقمية)