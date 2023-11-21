تقدم MediaTek شريحة Dimensity 8300: إحداث ثورة في الهواتف ذات الأسعار المعقولة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعمل شركة MediaTek، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الرقائق، مرة أخرى على تحديد الاتجاه في صناعة الهواتف الذكية من خلال إطلاق أحدث شرائحها، Dimensity 8300. ستوفر هذه الشريحة الجديدة إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية على الجهاز إلى هواتف Android ذات الأسعار المعقولة، وذلك على خطى شركة MediaTek. نظيره المتميز، البعد 9300.

في حين قامت شركة كوالكوم بخطوة مماثلة الأسبوع الماضي مع شريحة Snapdragon 7 Gen 3، فمن الواضح أن كلا الشركتين حريصتان على الاستفادة من اتجاه الذكاء الاصطناعي المتنامي الذي يحدث ثورة في صناعة التكنولوجيا.

على عكس الحلول المستندة إلى السحابة، يقوم الذكاء الاصطناعي المولد على الجهاز بمعالجة جميع العمليات الحسابية مباشرة على الهاتف الذكي، مما يضمن استجابات أسرع وتخصيصًا محسّنًا يأخذ في الاعتبار البيانات الحساسة مثل سلوك المستخدم وتفضيلات الموقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل حتى عندما يكون المستخدمون خارج نطاق تغطية شبكة الهاتف المحمول.

لم تكشف MediaTek بعد عن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية المحددة لـ Dimensity 8300، ولكن من المتوقع أن تقدم مقاييس أداء أقل قليلاً مقارنة بـ Dimensity 9300 المتطور. يمكن للأخير إنشاء صور باستخدام Stable Diffusion في أقل من ثانية ويتعامل مع الذكاء الاصطناعي. نماذج تحتوي على 7 مليار معلمة في الثانية، بمعدل 20 رمزًا في الثانية.

مع معالج Dimensity 8300، يعد MediaTek بتحسينات جوهرية مقارنة بسابقه، Dimensity 8200. يتضمن ذلك زيادة بنسبة 20% في سرعة وحدة المعالجة المركزية، وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، ووحدة معالجة رسومات توفر أداءً أكبر بنسبة 60% وكفاءة طاقة محسنة بنسبة 55%. . تظل وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي دون تغيير عن Dimensity 9300 المتميز، مما يضمن أداءً محسنًا لمهام الذكاء الاصطناعي التقليدية، مثل تحسينات الصور.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتمتع الهواتف المزودة بـ Dimension 8300 بعمر بطارية أطول واتصالات سلسة بالملحقات مثل سماعات الأذن ولوحات الألعاب. لم تكشف MediaTek بعد عن ماركات الهواتف التي التزمت بدمج Dimension 8300 في أجهزتها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السلف Dimensity 8200 يمكن العثور عليه في الهواتف الذكية مثل Vivo V29 Pro وVivo V27 Pro، على الرغم من أنه لم يشهد إصدارات واسعة النطاق في السوق الأمريكية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ج: يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنتاج وإنشاء بيانات جديدة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص، بناءً على الأنماط والمدخلات الحالية.

س: كيف يختلف الذكاء الاصطناعي المولد على الجهاز عن الحلول المستندة إلى السحابة؟

ج: يعالج الذكاء الاصطناعي المولد على الجهاز العمليات الحسابية مباشرة على الهاتف الذكي، مما يوفر استجابات أسرع وتجارب مخصصة دون الاعتماد على اتصال بالإنترنت أو إرسال بيانات حساسة إلى خوادم سحابية.

س: ما هي التحسينات التي تقدمها شريحة Dimension 8300 مقارنة بسابقتها؟

ج: تتميز شريحة Dimensity 8300 بزيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية بنسبة 20%، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، ووحدة معالجة رسومات GPU ذات أداء أكبر بنسبة 60%، وتحسين كفاءة الطاقة، وقدرات معالجة الذكاء الاصطناعي المحسنة لمهام مثل تحسينات الصور.

س: ما هي ماركات الهواتف التي التزمت باستخدام Dimension 8300؟

ج: لم تكشف شركة MediaTek بعد عن العلامات التجارية للهواتف التي ستدمج Dimension 8300 في أجهزتها.