عنوان جديد: استكشاف تأثير شاشة Steam Deck OLED بتردد 90 هرتز على تأخر الإدخال

في تحليل حديث لـ Digital Foundry، تم الكشف عن تأثير شاشة 90 هرتز التي تمت ترقيتها على تأخر الإدخال الخاص بـ Steam Deck OLED. من خلال استخدام أدوات تحليل الكمون والعرض من Nvidia، اختبر الفريق لعبتين شديدتي الانعكاس، Doom Eternal وCrysis 3 Remastered، لتحديد التأثيرات الدقيقة على الاستجابة.

عند التشغيل بمعدل 90 إطارًا في الثانية، أظهر جهاز Steam Deck OLED أهم التحسينات في تأخر الإدخال. بالمقارنة مع إصدار LCD بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كان متوسط ​​الانخفاض في تأخر الإدخال 26.1 مللي ثانية في لعبة Doom Eternal و32.5 مللي ثانية في لعبة Crysis 3. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تحديث الإطار بشكل أسرع على شاشة OLED.

ومن المثير للاهتمام أن الاختبار وجد أيضًا تحسينات في تأخر الإدخال حتى عندما تعمل كل من وحدات OLED وLCD بنفس معدل الإطارات. مع ضبط كليهما على 60 إطارًا في الثانية، أظهرت شاشة OLED انخفاضًا بمقدار 8.5 مللي ثانية في تأخر الإدخال في لعبة Doom Eternal وانخفاضًا بمقدار 11.3 مللي ثانية في لعبة Crysis 3. وأصبح تحسن التأخر أكثر وضوحًا عند معدلات الإطارات المنخفضة، حيث وصل إلى أكثر من 20 مللي ثانية عندما انخفضت الألعاب إلى 40 إلى نطاق 45 إطارًا في الثانية.

على الرغم من أن هذه التحسينات قد تبدو ضئيلة مقارنة بأوقات رد الفعل البشري، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الشعور العام بالنظام واستجابته. يمكن أن تؤدي التغييرات الطفيفة في تأخر الإدخال إلى تعزيز "سرعة" تجربة الألعاب بشكل كبير.

تشير نتيجة أخرى جديرة بالملاحظة من التحليل إلى أن تحديثات البرامج الثابتة قد تلعب دورًا في اختلافات تأخر الإدخال بين إصدارات OLED وLCD في Steam Deck. عند اختبار إصدار LCD الأقدم باستخدام برنامج ثابت قديم، لاحظت Digital Foundry نتائج تأخر الإدخال التي كانت أبطأ بمقدار 8 إلى 42.4 مللي ثانية من تلك التي تم تحقيقها باستخدام البرنامج الثابت المحدث.

تعمل Valve بنشاط على إجراء المزيد من التحسينات لإصدار LCD من Steam Deck، بما في ذلك تقليل تأخر الإدخال. ومع المراجعات المستمرة للبرامج الثابتة، من الممكن أن تستمر أوقات الاستجابة على شاشات LCD في الانخفاض، مما يعزز تجربة الألعاب للمستخدمين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو تأخر الإدخال؟

يشير تأخر الإدخال إلى التأخير بين وقت قيام المستخدم بإدخال أمر ووقت استجابة النظام لهذا الأمر. في الألعاب، يمكن أن يؤثر تأخر الإدخال على الاستجابة والشعور العام باللعب.

2. كيف تؤثر شاشة Steam Deck OLED بتردد 90 هرتز على تأخر الإدخال؟

تم العثور على شاشة Steam Deck OLED التي تمت ترقيتها بتردد 90 هرتز لتقليل تأخر الإدخال مقارنة بإصدار LCD بتردد 60 هرتز. يؤدي تشغيل الألعاب بمعدل إطارات أعلى على شاشة OLED إلى تحسينات كبيرة في تأخر الإدخال.

3. هل لا يزال من الممكن ملاحظة تحسينات تأخر الإدخال عند ضبط كل من وحدات OLED وLCD على نفس معدل الإطارات؟

نعم، أظهر الاختبار أنه حتى عندما تعمل كل من وحدات OLED وLCD بنفس معدل الإطارات، فإن OLED لا يزال يُظهر انخفاضًا في تأخر الإدخال. يشير هذا إلى أن اختلافات الأجهزة بين الإصدارين تلعب دورًا في تحسين الاستجابة.

4. هل تحديثات البرامج الثابتة مسؤولة عن اختلافات تأخر الإدخال بين إصدارات OLED وLCD؟

يشير تحليل Digital Foundry إلى أن تحديثات البرامج الثابتة قد تساهم في تباينات تأخر الإدخال التي لوحظت بين إصدارات OLED وLCD من Steam Deck. أدت الإصدارات الأقدم من البرامج الثابتة لشاشات الكريستال السائل إلى أداء أبطأ لتأخر الإدخال مقارنة بالبرامج الثابتة المحدثة. تعمل Valve بنشاط على تحسين تأخر الإدخال من خلال تحديثات البرامج الثابتة لإصدار LCD من Steam Deck.