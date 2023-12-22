وجدت دراسة أن شرب القهوة يزيد من طول العمر

ملخص: كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى عمر أطول.

لطالما كانت القهوة مشروبًا شائعًا يستمتع به الناس في جميع أنحاء العالم. غالبًا ما يتم استهلاكه بسبب آثاره المنشطة ونكهته الغنية. ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يكون له فوائد إضافية، بما في ذلك زيادة طول العمر.

وتابعت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين، أكثر من 500,000 ألف مشارك لعدة سنوات. تم سؤال المشاركين عن عاداتهم في استهلاك القهوة وتم تقسيمهم إلى مجموعات مختلفة بناءً على مستويات استهلاكهم. وكشفت النتائج عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استهلاك القهوة وعمر الإنسان.

كان المشاركون الذين شربوا كوبًا أو كوبين من القهوة يوميًا أقل عرضة للوفاة مقارنةً بمن لا يشربون القهوة. أولئك الذين تناولوا من ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًا كان لديهم خطر أقل، مع أعلى الفوائد التي شوهدت لدى الأفراد الذين شربوا ستة أكواب أو أكثر يوميًا.

تتحدى هذه النتائج الاعتقاد بأن القهوة ضارة بالصحة وتشير إلى أن الاستهلاك المعتدل إلى العالي للقهوة يمكن أن يعزز طول العمر. ويعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى الموجودة في القهوة قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد الأمراض المختلفة.

في حين أن هذه الدراسة توفر رؤى مثيرة للاهتمام، فمن المهم أن نتذكر أن الاستجابات الفردية للقهوة يمكن أن تختلف. لا يزال من المستحسن استهلاك القهوة باعتدال ومراعاة عوامل نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة.

وفي الختام، فإن شرب القهوة بانتظام قد يكون له تأثير إيجابي على طول العمر، وفقا لدراسة حديثة. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذه النتائج بشكل كامل، يمكن لمحبي القهوة تذوق أكواب القهوة مع العلم أنها قد تساهم في حياة أطول وأكثر صحة.