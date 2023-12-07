عمدة فيلادلفيا المنتخب شيريل باركر تكشف عن مجلس استشاري متعدد الأبعاد

قدمت عمدة فيلادلفيا المنتخبة شيريل باركر مؤخراً "مائدتها المستديرة الحكومية الدولية" المتنوعة والشاملة، وهي عبارة عن مجلس استشاري رائد يتألف من ديمقراطيين بارزين من الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومات الفيدرالية. الهدف الأساسي للمائدة المستديرة هو التعاون ومعالجة الأولويات التشريعية الرئيسية التي حددها باركر، بما في ذلك السلامة العامة والإسكان والإدمان وتنمية القوى العاملة والنظافة.

تعمل المائدة المستديرة، التي يرأسها على وجه التحديد سناتور ولاية غرب فيلادلفيا فنسنت هيوز، على الترويج لمفهوم جديد لم يسبق له مثيل في الإدارات البلدية السابقة. تضم المائدة المستديرة قائمة بارزة من السياسيين الديمقراطيين، مثل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية بنسلفانيا، وثلاثة أعضاء في الكونجرس، ورئيسة مجلس النواب جوانا ماكلينتون، ورئيس مجلس المدينة المستقبلي كينياتا جونسون، وتجسد المائدة المستديرة التفاني الجماعي لرؤية باركر للتقدم.

وبينما تم التأكيد على الوحدة أثناء الإعلان، من المهم ملاحظة أن العديد من المشرعين الحاضرين في المؤتمر الصحفي قد أيدوا باركر خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية المتنازع عليها بشدة لمنصب رئيس البلدية. ولم يكن دعمهم مفاجئا نظرا للدعم الكبير الذي يحظى به باركر من الديمقراطيين المنتخبين.

ومع ذلك، فإن الإغفالات الملحوظة من المائدة المستديرة كانت الجمهوريين وأعضاء حزب الأسر العاملة، وهو حزب ثالث تقدمي حصل على مقعدين في مجلس المدينة. وذكرت باركر، التي ترشحت لمنصب رئيس البلدية كمعتدلة، علاقاتها الإيجابية السابقة مع الجمهوريين، بما في ذلك النائبة عن الولاية مارتينا وايت، التي تشغل منصب سكرتيرة تجمع الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

في البداية، استبعدت المائدة المستديرة أيضًا أعضاء من الجناح الأكثر تقدمية للحزب الديمقراطي في المدينة. لم يتم تضمين عضو مجلس المدينة جيمي غوتييه، وهو تقدمي من غرب فيلادلفيا، وسيناتور الولاية نيكيل سافال، الذي يمثل أجزاء من سنتر سيتي وجنوب فيلادلفيا. أيد كل من غوتييه وسافال مرشحًا آخر، عضو مجلس المدينة السابق هيلين جيم، في الانتخابات التمهيدية لرئاسة البلدية. ومع ذلك، بعد المؤتمر الصحفي، تلقى غوتييه دعوة بأثر رجعي للانضمام إلى المائدة المستديرة، مما يشير إلى الالتزام بالشمولية.

أعرب أعضاء المائدة المستديرة الذين حضروا المؤتمر الصحفي عن دعمهم لباركر وتعهدوا بالعمل معًا لتعزيز مبادرات إدارتها. تُظهر الطبيعة المنظمة وغير المسبوقة لهذا المجلس الاستشاري رؤية باركر والخبرة الجماعية للقادة الرئيسيين من مختلف مستويات الحكومة. وكما أوضحت النائبة عن الولاية دونا بولوك، فإن هذا الجهد التعاوني يوضح كيف تبدو الحكومة الفعالة عندما تعمل حقًا لصالح شعب فيلادلفيا.