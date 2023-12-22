تجديد تمرينك الأساسي: روتين الوقوف لمدة 10 دقائق

ملخص: عزز تدريبك الأساسي من خلال هذا التمرين السريع والمثير للاهتمام. في 10 دقائق فقط، ستقوي عضلاتك الأساسية، وتحسن التوازن، وتقاوم آلام الظهر. لا مزيد من التمارين الأرضية المملة - احصل على دمبل واحد أو جرس كيتل واستعد لروتين جديد من شأنه أن يزيد من نظام اللياقة البدنية الخاص بك.

أهمية النواة القوية

على الرغم من أن الجزء الأساسي غالبًا ما يتم إهماله في روتين تماريننا، إلا أنه يلعب دورًا حاسمًا في صحتنا بشكل عام. لا يقتصر دور النواة القوية على تعزيز الأداء الرياضي وتعزيز الحركات اليومية فحسب، بل أظهرت الدراسات أيضًا أنها وسيلة دفاع رئيسية ضد آلام الظهر. وفقا لمعهد Premier Spine، فإن عضلاتنا الأساسية هي المسؤولة عن استقرار العمود الفقري. إنهم يتحملون وزن أجسادنا ويرتفعون إلى مستوى التحدي عندما يواجهون أحمالًا متزايدة.

استثمار الوقت من أجل صحة أفضل

لإعطاء الأولوية لصحتك الأساسية، يوصى بتخصيص 2-3 جلسات تمرين في الأسبوع. تمرين الوقوف التالي مناسب للمبتدئين وسيساعدك على استهداف عضلاتك الأساسية بكفاءة. تأكد من أنك ترتدي أحذية رياضية مناسبة لتجنب أي زلات عرضية عند التعامل مع الوزن الذي اخترته.

الروتين: 10 دقائق إلى قلب أقوى

قم بأداء التمارين الخمسة المذكورة أدناه دون راحة بينها. بمجرد الانتهاء من جولة واحدة، خذ راحة قصيرة لمدة 30 ثانية، ثم كرر التمرين بأكمله ليصبح المجموع أربع جولات. إذا لم تكن متأكدًا من أي من التمارين، فارجع إلى الفيديو المرفق لمعرفة الشكل والأسلوب المناسبين.

1. تمرين الطحن المائل جنبًا إلى جنب: 15 تكرارًا على كل جانب

2. مارس بذراع واحدة فوق الرأس: 12 تكرارًا على كل جانب

3. حول العالم: 20 تكرارًا

4. تمارين الوقوف: 20 تكرارًا

5. تمرين الضغط من المرفق إلى الركبة: 10 تكرارات على كل جانب

توسيع ذخيرة تجريب أب الخاص بك

إذا استمتعت بهذا الروتين من وضعية الوقوف، فلدينا خيارات أكثر إثارة لتنويع تدريبك الأساسي. تحقق من روتيننا المكون من ثلاث خطوات والذي يجمع بين البساطة والفعالية. وبدلاً من ذلك، يمكنك تجربة تمرين عضلات البطن واقفًا لمدة تسع دقائق والذي يتطلب دمبلًا واحدًا أو جرسًا واحدًا فقط. وإذا كنت تفضل التمارين الأرضية ولكنك ترغب في تجنب تمارين البطن أو تمارين البطن التقليدية، فتحدي نفسك من خلال روتيننا المكون من خمس حركات.

قل وداعًا للتمارين الأساسية الرتيبة - لقد حان الوقت لرفع مستوى تدريبك من خلال تمارين الوقوف المحفزة. قم بتقوية قلبك وتعزيز لياقتك البدنية واستمتع بتجربة تمرين أكثر جاذبية.