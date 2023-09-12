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""ماتي جيه، البكالوريوس السابق، أصبح مدير التعبئة الأول للأعمال الخيرية في ALDI"

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
""ماتي جيه، البكالوريوس السابق، أصبح مدير التعبئة الأول للأعمال الخيرية في ALDI"

تم اختيار الشخصية التلفزيونية ماثيو جونسون، المعروف باسم Matty J، كأول رئيس تنفيذي للتعبئة في ALDI Australia. في هذا الدور، سيقود Matty J خدمة تعبئة الأكياس الافتتاحية لشركة ALDI، حيث ستذهب جميع العائدات إلى الجمعية الخيرية الأسترالية لسرطان الأطفال، Camp Quality.

يمكن للعملاء اختيار خدمة VIPacking بقيمة 2 دولار، والتي تتيح لهم الاسترخاء بينما يتعامل Matty J وغيره من عمال تعبئة الحقائب مع مشترياتهم من البقالة. وسيتم أيضًا تقديم القهوة لهم في المتجر أثناء انتظارهم. ستتم خدمة تعبئة الأكياس في متجر ALDI's Brookvale في سيدني يوم السبت 16 سبتمبر، بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا.

تدعم ALDI جودة المخيمات منذ عام 2020 وقد تبرعت بأكثر من 5.3 مليون دولار أمريكي للمؤسسة الخيرية، مما مكن أكثر من 5,662 طفلًا مصابًا بالسرطان من المشاركة في البرامج الترفيهية. ولمساعدة المؤسسة الخيرية بشكل أكبر، ستقوم ALDI بمطابقة جميع تبرعات العملاء المقدمة في المتجر أو عبر الإنترنت بقيمة تصل إلى 100,000 دولار.

أعرب Matty J عن سعادته وامتنانه لاختياره مديرًا فنيًا كبيرًا، قائلًا: "أحب أن أعتقد أن لدي مهارة معينة عندما يتعلق الأمر بتعبئة البقالة، لكنني كنت أصقل سرعتي وخفة حركتي وتقنيتي، و إنني أتطلع إلى تعبئة أكبر عدد ممكن من الحقائب من أجل هذه القضية العظيمة.

وشدد أليكس فوستر، المدير العام لشركة ALDI في نيو ساوث ويلز، على أهمية احترام Matty J "للقواعد الذهبية للتعبئة" مثل وضع العناصر الثقيلة في الأسفل والأشياء الخفيفة في الأعلى، والتأكد من عدم سحق العناصر الهشة مثل الخبز.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون سلع Camp Quality، مثل القمصان والقبعات والنظارات الشمسية وزجاجات المياه وورق التغليف، متاحة للشراء في متاجر ALDI الأسبوع المقبل. ستساهم جميع الأموال التي يتم جمعها من هذه المبيعات في البرامج الترفيهية للأطفال المصابين بالسرطان.

بشكل عام، تهدف مشاركة Matty J بصفته مديرًا فنيًا رئيسيًا لـ ALDI وخدمة تعبئة الحقائب إلى جمع الأموال من أجل جودة المخيم وتوفير الدعم والراحة والتجارب الممتعة للأطفال الذين يواجهون السرطان، مما يضمن قدرتهم على التنقل في رحلتهم مع رعاية متخصصة ومجتمع داعم وعمر. - البرامج التعليمية المناسبة .

مصادر:
- "دور كبير موظفي البكالوريوس السابق" غرفة أخبار ALDI
– “ALDI تتعاون مع جودة المخيمات” غرفة أخبار ALDI

By فيكي ستافروبولو

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