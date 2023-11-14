دعوى قضائية جديدة تدعي أن شركة ماتيل فشلت في تكريم التبرع بمبلغ 49 مليون دولار لمستشفى جامعة كاليفورنيا للأطفال

تواجه شركة Mattel، شركة الألعاب الشهيرة والمسؤولة عن العلامات التجارية الشهيرة مثل Barbie وHot Wheels، دعوى قضائية تزعم أنها لم تف أبدًا بتعهدها بالتبرع بمبلغ 49 مليون دولار لمستشفى UCLA للأطفال. الدعوى المرفوعة نيابة عن جامعة كاليفورنيا ومؤسسة UCLA، تتهم شركة Mattel بخرق العقد وتسعى للحصول على كامل مبلغ التعهد الأصلي، بالإضافة إلى تعويضات عن الصعوبات المالية الناجمة عن قرار الشركة بالتراجع عن التزامها.

ووفقا للدعوى القضائية، قدمت شركة ماتيل التعهد الأولي في عام 2017، والذي كان يهدف إلى دعم بناء برج جديد في مستشفى الأطفال. ومع ذلك، ادعت الشركة لاحقًا أن جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قد تخلت عن خططها الخاصة بالبرج، وبالتالي ألغت شروط التعهد. من ناحية أخرى، ترى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن هذه الادعاءات هي أعذار لا أساس لها من الصحة اختلقتها شركة ماتيل للتراجع عن الاتفاقية.

يسلط الخلاف بين شركة Mattel وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الضوء على التأثير الكبير الذي خلفه التعهد الذي لم يتم الوفاء به على مستشفى الأطفال. لم يفوت المستشفى الأموال الموعودة فحسب، بل واجه أيضًا تحديات في تمويل بناء البرج الجديد وتأمين رعاية محتملة أخرى. علاوة على ذلك، تؤكد الدعوى أن تصرفات شركة ماتيل قد أضرت بجهود جمع التبرعات الشاملة للمستشفى من خلال إظهار أن الافتقار إلى المساءلة يصاحب التراجع عن الالتزامات.

وبينما تؤكد شركة Mattel أنها تقدر علاقتها مع UCLA Health، تزعم الدعوى القضائية أن قرار الشركة بحجب التبرع المتعهد به قد أدى إلى "إصابة مالية كبيرة" لمستشفى الأطفال. اتخذت UCLA Health، كملاذ أخير، إجراءات قانونية لإجبار شركة Mattel على الوفاء بالتزاماتها. وتعرب الجامعة عن أملها في التوصل إلى حل من خلال حوار محترم من أجل المصلحة المشتركة المتمثلة في رعاية الأطفال ورفاههم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو موضوع الدعوى؟

ج: تزعم الدعوى القضائية أن شركة Mattel فشلت في الوفاء بتعهدها بالتبرع بمبلغ 49 مليون دولار لمستشفى جامعة كاليفورنيا للأطفال.

س: ما الذي تسعى إليه جامعة كاليفورنيا في الدعوى القضائية؟

ج: تسعى جامعة كاليفورنيا للحصول على كامل مبلغ التعهد الأصلي، بالإضافة إلى التعويضات عن الصعوبات المالية الناجمة عن قرار شركة Mattel بالانسحاب من الاتفاقية.

س: لماذا تراجعت شركة ماتيل عن التزامها؟

ج: تقول شركة ماتيل إن جامعة كاليفورنيا تخلت عن خططها لبناء برج جديد في مستشفى الأطفال، مما أبطل شروط التعهد.

س: كيف أثر عدم الوفاء بالتعهد على مستشفى الأطفال؟

ج: المستشفى يعاني ماليا ويواجه عقبات في تمويل بناء البرج الجديد وخسارة الرعاة المحتملين. وقد شهدت أيضًا انتكاسة في جهودها الشاملة لجمع التبرعات.

س: ما هو النهج المفضل لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لحل هذه المشكلة؟

ج: حاولت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس التفاوض مع شركة Mattel على مدار العامين الماضيين ولكنها لم تكن راضية عن النتائج. وتم اتخاذ الإجراء القانوني كملاذ أخير.