تم الكشف عن تعاون جديد: Sacai x AMG يتحدان في مجموعة هجينة

في إعلان مفاجئ، تعاونت العلامة التجارية اليابانية غير التقليدية للأزياء Sacai التابعة لشركة Chitose Abe مع شركة Mercedes-AMG لإطلاق تعاون رائد. المجموعة، التي ظهرت لأول مرة قبل سباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس، مستوحاة من سيارة مرسيدس-بنز 300 SEL 6.8 AMG الشهيرة، والتي يشار إليها باعتزاز باسم "Red Pig"، أول سيارة سباق على الإطلاق من AMG.

وتتماشى فلسفة التصميم الفريدة لساكاي، والتي تتميز بدمج العناصر والمواد غير التقليدية، بشكل مثالي مع روح AMG. تعرض المجموعة مجموعة من الملابس، بما في ذلك ملابس السباق المزينة بشعار Sacai AMG المستوحى من الطراز القديم، والسترات الرياضية المغطاة بالرقعة، والبلوزات، والقمصان.

للحصول على تجربة Sacai x AMG غامرة، تعاونت Chitose Abe مع AMG على غلاف سيارة خاص مصنوع من الكروم العاكس. تتيح هذه الفرصة الحصرية لعشاق الموضة تنسيق ملابسهم مع سيارتهم، على الرغم من أن الغلاف الفريد من نوعه غير متوفر للبيع في الوقت الحالي. يتميز غلاف السيارة بشارات وأشكال منقوشة تعكس عناصر التصميم الموجودة في المجموعة نفسها.

يقول مايكل شيبي، الرئيس التنفيذي لشركة Mercedes-AMG: "هذا التعاون مبتكر ومبتكر وفريد ​​من نوعه". "باعتبارنا علامتين تجاريتين تقعان عند تقاطع الفخامة والأداء، عملت AMG وSacai معًا لإنشاء شيء يمثل بشكل أصيل كلا من حمضنا النووي."

المجموعة متاحة الآن في AMG Speed ​​City في لاس فيجاس ويمكن شراؤها أيضًا عبر الإنترنت من خلال nordstrom.com. يقدم هذا التعاون لمسة أنيقة ومليئة بالمغامرة على ملابس الأداء، حيث يجمع بين فلسفات وقواعد التصميم المميزة لكل من Sacai وAMG.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو ساكاي؟

ساكاي هي علامة أزياء يابانية أسسها شيتوس آبي والمعروفة بتصميماتها المبتكرة ودمج العناصر والمواد المتناقضة.

2. ما هي AMG؟

AMG هي شركة تابعة لمرسيدس بنز عالية الأداء. وهم معروفون بتراثهم في السباقات ومركباتهم ذات الأداء الاستثنائي.

3. ما هو مصدر الإلهام وراء التعاون بين Sacai وAMG؟

يستمد تعاون Sacai x AMG الإلهام من سيارة Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG الشهيرة، والمعروفة باسم "Red Pig"، والتي كانت أول سيارة سباق من AMG.

4. أين يمكنني شراء مجموعة Sacai x AMG؟

المجموعة متاحة في AMG Speed ​​City في لاس فيجاس ويمكن شراؤها أيضًا عبر الإنترنت من خلال nordstrom.com.