تواجه العديد من هواتف Galaxy مشكلات مع تحديثات نظام Google Play

تم تحديد خطأ حديث يسبب مشاكل في تحديثات نظام Google Play على مجموعة من طرازات هواتف Galaxy، بما في ذلك S20 وS22 وS23 وZ Fold 5 وA33. وقد أدى هذا الخطأ إلى تأخير إصدار تحديثات النظام الجديدة، مما أدى إلى تأخر العديد من هواتف Galaxy عن الموعد المحدد.

عادةً، يتم إصدار تحديثات نظام Google Play الجديدة جنبًا إلى جنب مع تحديثات البرامج الثابتة أو كتحديثات منفصلة. ومع ذلك، وبسبب هذا الخطأ، لم تتلق العديد من هواتف Galaxy آخر التحديثات لعدة أشهر. أثبتت محاولات تحديث النظام يدويًا أنها غير مجدية ولم تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.

ومن المثير للاهتمام أنه عندما حاول المستخدمون تثبيت التحديثات يدويًا، واجهوا مواقف غير عادية. تلقى البعض رسائل تشير إلى أن أجهزتهم محدثة أو أن التحديثات غير متوفرة مؤقتًا. وقد واجه آخرون عملية التحديث على ما يبدو، حيث يقوم الهاتف بتنزيل إصدار أحدث من نظام Google Play والمطالبة بإعادة تشغيل النظام. لسوء الحظ، بعد إعادة التشغيل، يظل الهاتف على نفس تحديث النظام كما كان من قبل، ويؤدي التحقق من وجود إصدارات جديدة إلى ظهور رسالة لا نهاية لها "جارٍ التحقق من التحديث...".

ومما يزيد من التعقيد، أنه تم اكتشاف أن مستويات تحديث نظام Google Play يمكن أن تختلف داخل طراز الهاتف نفسه في الأسواق المختلفة. على سبيل المثال، قد يكون لدى Galaxy S22 تحديث يوليو في مكان واحد وتحديث أكتوبر في مكان آخر، مما يشير إلى عوامل غير معروفة تؤثر على توفر التحديث.

وعلى الرغم من حدوث مشكلات مماثلة في الماضي، فمن غير المؤكد ما إذا كانت المشكلة تنبع من Google أو Samsung. ومع ذلك، في الحالات السابقة، تم حل المشكلة من تلقاء نفسها بمرور الوقت.

بالنسبة للمستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة، يوصى بالتحقق من إصدار نظام Google Play على هواتف Galaxy الخاصة بهم عن طريق الوصول إلى تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى "الأمان والخصوصية"، واختيار "التحديثات". للتحقق من وجود تحديثات يدوية، اضغط على "تحديث نظام Google Play".