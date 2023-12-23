عروض أمازون الجديدة للعطلات

هل تبحث عن بعض العروض الرائعة في موسم العطلات هذا؟ لا تنظر أبعد من تخفيضات أمازون للعطلات، حيث يمكنك العثور على سلع ممتازة بأسعار مخفضة. سواء كنت تبدأ أو توسع إعداد منزلك الذكي، فقد قمنا بتزويدك ببعض أهم التوصيات.

واحدة من أفضل اختياراتنا هي Echo Dot with Clock، المتوفرة حاليًا مقابل 39 دولارًا فقط في Amazon. لا يوفر لك هذا الجهاز الذي يعمل بدون استخدام اليدين الطقس والوقت فحسب، بل يسمح لك أيضًا بالتحكم في منزلك الذكي. وكمكافأة إضافية، يأتي مع لمبة Sengled Smart Color Bulb المجانية.

إذا كنت في السوق لشراء تلفزيون جديد، ففكر في تلفزيون Q55 QLED مقاس 6 بوصة من TCL، والذي يبلغ سعره الآن 349 دولارًا فقط. هذا خصم 150 دولارًا عن سعره الأصلي، مما يجعله صفقة رائعة.

لعشاق الموسيقى، لدينا عرض رائع على سماعات الأذن Bose QuietComfort، المتوفرة بأقل سعر على الإطلاق. توفر سماعات الأذن هذه جودة صوت استثنائية وميزة إلغاء الضوضاء، مما يجعلها ضرورية لأي محب للصوتيات.

وإذا كنت بحاجة إلى كمبيوتر محمول جديد، فاطلع على جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة، والذي يتوفر حاليًا خصم بقيمة 200 دولار. يعد هذا الكمبيوتر المحمول الأنيق والقوي مثاليًا للعمل أو اللعب، والآن هو الوقت المناسب للحصول عليه بسعر مخفض.

لكن الصفقات لا تتوقف عند هذا الحد. استمر في التمرير على أمازون للعثور على المزيد من الخصومات المذهلة. ولا تنس الاطلاع على عروض أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بالعطلات للحصول على بعض التوصيات الإضافية.

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