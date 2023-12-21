اكتشاف غير متوقع: العثور على حوت عملاق ميتًا على شاطئ سان دييغو

ملخص: تم اكتشاف حوت زعنفي ضخم يبلغ طوله 52 قدمًا ميتًا على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو أمس. وتجمع رواد الشاطئ والسلطات حول مكان الحادث بينما وصل باحثون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) للتحقيق في الحادث غير العادي. وكان الحوت، وهو أنثى يافعة، ينزف من جنبه، لكن سبب الوفاة لا يزال مجهولا. وتجري الجهود حاليًا لإخراج الحوت من الشاطئ وسحبه بعيدًا عن الشاطئ.

قوبل الخط الساحلي الخلاب في سان دييغو بمشهد حزين أمس عندما جرفت الأمواج حوتًا ضخمًا على شاطئ المحيط الهادئ. على الرغم من أن الوقت المحدد لوصوله غير مؤكد، فقد تم الإبلاغ عن وجود الحوت لأول مرة قبل الساعة 9:30 صباحًا بالقرب من سانتا ريتا بليس، بالقرب من الحدود بين شاطئ ميشن وشاطئ المحيط الهادئ.

وظهرت مخاوف عندما شوهد الحوت الميت ينزف من جانبه. ومع ذلك، طمأن مايكل ميلستين، مسؤول الشؤون العامة في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، المتفرجين بأن الدم يبدو أنه نتيجة نقر الطيور على الذبيحة وليس إصابة كبيرة.

وفي محاولة لإعادة الحيوان المهيب إلى مكانه الصحيح في البحر، قام رجال الإنقاذ بتسخير ذيله في قارب صغير. لكن للأسف، باءت مساعيهم بالفشل، وظل الحوت عالقًا على الشاطئ.

ومع انتشار الأخبار، توافد المتفرجون الفضوليون والمسؤولون من إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو، بما في ذلك رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ، إلى جانب أعضاء قسم شرطة سان دييغو، إلى مكان الحادث. على الرغم من الإعلانات المتكررة من رجال الإنقاذ التي تحث الناس على الحفاظ على مسافة محترمة، لم يتمكن بعض الأفراد من مقاومة إغراء لمس المخلوق.

حوالي الساعة 11:00 صباحًا، وصل باحثو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لتقييم الوضع. وسرعان ما أقاموا محيطًا بالتعاون مع رجال الإنقاذ لضمان بيئة منظمة وآمنة لتحقيقاتهم.

تم التقاط الصور وجمع البيانات في محاولة لتحديد سبب الوفاة. ويشير عدم وجود علامات المروحة أو الجروح إلى أن الحوت لم يقتل بواسطة سفينة، وفقًا لميلستين.

في حين أن السبب وراء نفوق الحوت لا يزال بعيد المنال، فقد حذر ميلشتاين الجمهور من الابتعاد عن الجثة لإتاحة مساحة كافية للباحثين لإجراء تحقيقاتهم. كما ذكر احتمال أن يكون المرض الأساسي هو سبب الوفاة.

يعمل باحثو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بجد لإزالة الحوت الزعنفي الضخم من الشاطئ في أسرع وقت ممكن. تتضمن خطتهم سحب الحوت بعيدًا عن الشاطئ والسماح له بالغرق، مما يسمح للطبيعة بأخذ مجراها.

ومع وقوع هذا الحدث غير المتوقع، يأمل العلماء وخبراء البحار في تسليط الضوء على الظروف الغامضة التي أدت إلى فقدان هذا المخلوق الجميل.