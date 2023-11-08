الكشف عن شخصية جديدة للعبة Mass Effect القادمة

استحوذت شركة Bioware، مطور الألعاب الشهير، على انتباه المشجعين مرة أخرى أثناء احتفالهم بيوم N7، وهو حدث سنوي مخصص لامتياز Mass Effect الشهير. على الرغم من الإعلان عن الجزء التالي المرتقب منذ ثلاث سنوات، إلا أن المطورين أصدروا الآن الإعلانات التشويقية الأولى للعبتهم الجديدة. ومن بين هذه الإعلانات التشويقية، تم الكشف عن شخصية مثيرة للاهتمام من عالم Mass Effect.

بدأت الإثارة بإصدار مقطع فيديو قصير يسمى EPSILON، يظهر فيه شخصية مغطاة بمعطف طويل وهي تمشي عبر الغرفة. يستمر الفيديو لمدة خمس ثوانٍ فقط، وينقطع فجأة، مما يجعل المشاهدين متشوقين للمزيد. ترافق الفيديو رسالة مشفرة تلمح إلى إشارة استغاثة من مجرة ​​المرأة المسلسلة، وصوت مشفر، وإشارة إلى الاستهانة بالبشر.

يستمر الفيديو الثاني، DEFIANCE، من حيث توقف الأول. تتحرك الكاميرا لأعلى، لتكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابس الشخصية، بما في ذلك شريط أحمر على الذراعين وضوء مضيء في الخلف. الفيديو مصحوب بالرمز "OCULON-2819-DEFIANCE"، الذي يشير إلى Citadel، وهي محطة فضائية معروفة جيدًا من المراحل الأولى من تطوير الامتياز. يحمل الزي علامة N7 بشكل لا لبس فيه، مما دفع الكثيرين إلى التكهن بأن الشخصية أنثى.

في الفيديو الثالث، الذي يحمل الاسم الرمزي POST-NÉBULEUSE، تظهر الشخصية أخيرًا بالكامل، مع عرض شعار N7 بشكل بارز على الزي. يظل وجههم مخفيًا خلف خوذة سوداء وهم يلوحون بسلاح ويتجهون نحو الخارج. هل يمكن أن تكون هذه هي العودة التي طال انتظارها لشيبرد، بطل سلسلة Mass Effect الشهير؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

منذ الإعلان الرسمي عن لعبة Mass Effect الجديدة في ديسمبر 2020، كان المشجعون ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من المعلومات. لقد احتفظت Bioware بغطاء محكم على التفاصيل، حيث قدمت فقط لمحات عرضية، مثل الأعمال الفنية المفاهيمية لمحطة فضائية وملف صوتي غامض تم إصداره العام الماضي.

وبينما يستمر الانتظار، فإن الترقب للفصل التالي في ملحمة Mass Effect يزداد قوة. يتكهن المعجبون حول الاتجاه السردي والابتكارات المحتملة في أسلوب اللعب وأهمية الشخصية الغامضة التي تم الكشف عنها في الإعلانات التشويقية الأخيرة. مع مرور الوقت، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تكشف Bioware المزيد عن هذه اللعبة المرتقبة، مما يترك المشجعين على حافة مقاعدهم في حالة من الإثارة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: متى تم الإعلان رسميًا عن لعبة Mass Effect الجديدة؟

ج: تم الإعلان رسميًا عن لعبة Mass Effect الجديدة في ديسمبر 2020.

س: متى بدأ تطوير اللعبة الجديدة؟

ج: بدأ تطوير لعبة Mass Effect الجديدة في عام 2022.

س: هل الشخصية التي تم الكشف عنها في التيزر هي شخصية أنثوية؟

ج: استنادًا إلى مقاطع الفيديو وملابس N7، هناك تكهنات قوية بأن الشخصية المعروضة في الإعلانات التشويقية هي بالفعل شخصية أنثوية.

س: هل يمكن أن تكون الشخصية في الإعلانات التشويقية هي عودة شيبرد؟

ج: في حين أن المعجبين متحمسون بشأن هذا الاحتمال، فمن السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت الشخصية في الإعلانات التشويقية هي شيبرد أم بطل الرواية الجديد. مزيد من المعلومات تنتظر بفارغ الصبر من Bioware.