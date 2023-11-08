Bioware تعلن عن لعبة Mass Effect جديدة بشخصية غامضة

تحتفل شركة Bioware، مطور الألعاب الشهير، بيوم N7، وهو حدث سنوي مخصص لامتيازها المحبوب Mass Effect. تم الإعلان عن اللعبة القادمة منذ ثلاث سنوات، وقد أصدر المطورون مؤخرًا إعلانات تشويقية مثيرة للاهتمام للعبتهم المرتقبة. وفي سلسلة من مقاطع الفيديو، كشفوا النقاب عن شخصية لا تزال هويتها محاطة بالغموض.

الفيديو الأول بعنوان "EPSILON" يظهر فيه شخصية ترتدي معطفًا طويلًا وتمشي في الغرفة. يستمر الفيديو لمدة خمس ثوانٍ فقط، وينتهي فجأة، مما يترك المشاهدين مفتونين. وبجانب الفيديو توجد رسالة غامضة نصها:

/////تم اكتشاف التشفير الثانوي

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXX

/////تم اكتشاف إشارة استغاثة أندروميدا

/////سنة الإرسال: [خاضعة للرقابة]

/////النسخ الصوتي: على الرغم من أنهم يجب أن يعرفوا الآن عدم التقليل من شأن البشر [خاضع للرقابة]

في الفيديو الثاني، "DEFIANCE"، تتحرك الكاميرا للأعلى لتكشف عن مزيد من التفاصيل حول بدلة الشخصية، بما في ذلك اللمسات الحمراء على الذراعين والضوء في الخلف. الفيديو مصحوب بالرمز "OCULON-2819-DEFIANCE"، مع كون "Oculon" هو الاسم الأولي للقلعة - وهي محطة فضائية مشهورة في عالم Mass Effect. ومن الواضح أن البدلة تحمل شعار N7، في إشارة إلى إمكانية وجود شخصية أنثوية.

يُظهر الفيديو الثالث، الذي يحمل الاسم الرمزي "POST-NEBULA"، الشخصية بالكامل، ويعرض بشكل بارز شارة N7 على البدلة. يظل وجه الشخصية مخفيًا خلف خوذة سوداء وهم يلوحون بسلاح ويتحركون نحو الخارج. هل يمكن أن تكون هذه عودة شيبرد، بطل الرواية الشهير؟ في هذه المرحلة، من المستحيل معرفة ذلك.

تم الإعلان عن لعبة Mass Effect الجديدة رسميًا في ديسمبر 2020، لكن تطويرها لم يبدأ فعليًا حتى عام 2022. ومنذ ذلك الحين، ظلت Bioware سرية نسبيًا، ولم تكشف سوى عن عمل فني لمحطة فضائية وملف صوتي يثير إعجاب المعجبين العام الماضي. .

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. متى تم الإعلان عن لعبة Mass Effect الجديدة؟

تم الإعلان رسميًا عن لعبة Mass Effect الجديدة في ديسمبر 2020.

2. ما هي هوية الشخصية الغامضة التي تم إثارتها في الفيديوهات؟

لم يتم الكشف عن هوية الشخصية بعد وما زالت غامضة.

3. هل اللعبة الجديدة هي استمرار لسلسلة Mass Effect؟

لم يتم الكشف عن تفاصيل حول القصة وإعدادات اللعبة الجديدة، لذلك من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر في سلسلة Mass Effect الأصلية أو ستقدم قصة جديدة.

4. هل يعود شيبرد كبطل الرواية في اللعبة الجديدة؟

وبينما تلمح مقاطع الفيديو إلى احتمالية عودة شيبرد، إلا أنه لا يمكن تأكيد ذلك في الوقت الحالي.

5. متى سيتم إصدار المزيد من المعلومات حول لعبة Mass Effect الجديدة؟

لم تقدم Bioware جدولًا زمنيًا محددًا للكشف أو الإعلانات المستقبلية المتعلقة بلعبة Mass Effect الجديدة. يوصى بمتابعة قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بهم للحصول على التحديثات.

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