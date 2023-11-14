تم الكشف عن مقتنيات Mass Effect الجديدة بواسطة Dark Horse

أعلنت شركة Dark Horse مؤخرًا عن الإضافات التالية إلى مجموعتها الشهيرة من مقتنيات Mass Effect، مما أسعد عشاق سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة. ومن المتوقع إصدار الشخصيات الجديدة، Urdnot Wrex وTali'Zorah، في أغسطس 2024.

على عكس الشخصيات السابقة، فإن هاتين المقتنيتين عبارة عن تماثيل غير قابلة لاتخاذ الوضعيات مصنوعة من مادة PVC. يبلغ طول Urdnot Wrex 9.75 سم، بينما يبلغ طول Tali'Zorah 8.5 سم. الاهتمام بالتفاصيل والحرفية في هذه القطع يجعلها ضرورية لأي متحمس لـ Mass Effect.

على الرغم من أن الإصدار يبدو بعيدًا، إلا أنه يمكن للمعجبين طلب كلا الشخصيتين مسبقًا من متجر IGN. يبلغ سعر Urdnot Wrex 69.99 دولارًا، بينما يمكن أن يكون Tali'Zorah متاحًا لك مقابل 59.99 دولارًا. قم بتأمين طلبك قبل بيعه!

كشفت Dark Horse سابقًا عن مجموعة جديدة من شخصيات Mass Effect في سبتمبر 2023، بما في ذلك Liara T'Soni وGarrus Vakarian وReaper Sovereign الهائل. إذا فاتك الطلب المسبق لهذه الأشياء، فلا تقلق. وهي متاحة للطلب المسبق مرة أخرى حصريًا في 14 نوفمبر في متجر IGN.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاكتفاء من منتجات Mass Effect، يقدم متجر IGN Store مجموعة واسعة من المقتنيات المستوحاة من السلسلة المحبوبة. سواء كنت تبحث عن شخصيات الحركة، أو الملصقات، أو الملابس، فهناك ما يرضي رغبة كل معجب.

ترقبوا المزيد من التحديثات حول الإعلان التشويقي للعبة Mass Effect 5 الذي ظهر لأول مرة خلال N7 Day. على الرغم من أن التفاصيل قد تكون نادرة في هذه المرحلة، إلا أن الإثارة والترقب للجزء الأخير من سلسلة Mass Effect واضحة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكن طرح شخصيات Mass Effect الجديدة؟

لا، مجسمات Urdnot Wrex وTali'Zorah هي تماثيل غير قابلة للتحريك.

2. متى سيتم إصدار شخصيات Urdnot Wrex وTali'Zorah؟

ومن المقرر أن يتم إصدار كلا الرقمين في أغسطس 2024.

3. أين يمكنني أن أطلب مسبقاً مجسمات Mass Effect الجديدة؟

يمكنك الطلب المسبق لمجسمي Urdnot Wrex وTali'Zorah من متجر IGN.

4. ما هي تكلفة مجسمات Urdnot Wrex وTali'Zorah؟

ويبلغ سعر Urdnot Wrex 69.99 دولارًا، في حين يبلغ سعر Tali'Zorah 59.99 دولارًا.