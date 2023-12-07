وجدت الدراسة أن استهلاك القهوة يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب

كشفت دراسة حديثة عن الفوائد المدهشة لاستهلاك القهوة عندما يتعلق الأمر بتقليل خطر الإصابة بقصور القلب. خلافاً للاعتقاد السائد، فقد وجد أن شرب القهوة، حتى بكميات كبيرة، يمكن أن يكون له في الواقع تأثير إيجابي على صحة القلب.

أجرى الباحثون تحليلاً شاملاً للدراسات والبيانات السابقة من أكثر من 21,000 مشارك. وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا كمية معتدلة من القهوة بشكل يومي كان لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بقصور القلب مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق. وأخذت الدراسة في الاعتبار عوامل مختلفة مثل العمر والجنس وعادات التدخين واستهلاك الكحول.

وتشير النتائج إلى أن القهوة، خلافا لسمعتها في زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، قد تحتوي على مركبات لها آثار وقائية على نظام القلب والأوعية الدموية. ويعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة قد تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين وظيفة الأوعية الدموية وزيادة حساسية الأنسولين.

على الرغم من أن الآلية الدقيقة وراء التأثيرات الوقائية للقهوة على القلب لم يتم فهمها بالكامل بعد، إلا أن هذه الدراسة توفر رؤى قيمة حول الطرق المحتملة لتقليل خطر الإصابة بقصور القلب. إنه يتحدى المفهوم الخاطئ الشائع بأن القهوة تضر بصحة القلب ويشير إلى أن الاستهلاك المعتدل يمكن أن يكون مفيدًا.

في حين أن هذه الدراسة تحمل أخبارًا إيجابية لمحبي القهوة، فمن المهم ملاحظة أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يكون له آثار سلبية مثل زيادة القلق واضطرابات النوم ومشاكل الجهاز الهضمي. الاعتدال هو المفتاح لجني الفوائد المحتملة التي يمكن أن تقدمها القهوة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف المكونات المحددة للقهوة التي تساهم في آثارها الوقائية على القلب. وفي هذه الأثناء، يمكن للأفراد الاستمتاع بكوب القهوة اليومي مع العلم أنه قد يساهم بالفعل في صحة القلب.