بيانات جديدة تكشف أن Marvel's Spider-Man 2 هي اللعبة الأكثر مبيعًا لشهر أكتوبر، خلف العناوين الشائعة

تؤكد البيانات الجديدة من شركة Circana أن لعبة Marvel's Spider-Man 2 كانت اللعبة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر. استمر نجاح اللعبة في الارتفاع حيث ضمنت مكانتها باعتبارها اللعبة الرابعة الأكثر مبيعًا لعام 2023، متخلفة عن الألعاب الأخرى المرتقبة مثل Hogwarts Legacy وZelda: Tears of the Kingdom وMadden NFL 24.

حقق Spider-Man 2 إنجازًا مذهلاً ببيع أكثر من خمسة ملايين نسخة في 11 يومًا فقط. كما أنها سجلت رقمًا قياسيًا باعتبارها أسرع لعبة مبيعًا على PlayStation Studios خلال فترة 24 ساعة، حيث تم بيع أكثر من 2.5 مليون نسخة في يوم واحد. دفعت أرقام المبيعات الرائعة هذه لعبة Spider-Man 2 إلى التفوق على God of War Ragnarok لتحتل المركز الأول في مخطط مبيعات الإطلاق لليوم الأول على PlayStation.

بالإضافة إلى أرقام مبيعاتها المثيرة للإعجاب، سيطرت Spider-Man 2 أيضًا على مبيعات البرامج المادية بالدولار في أكتوبر، متجاوزة مبيعات سابقتها، Marvel's Spider-Man اعتبارًا من سبتمبر 2018، بنسبة مئوية مكونة من رقمين.

أقرت مراجعة لعبة Spider-Man 2 بموقعها كتكملة في سلسلة استثنائية لكنها أشارت إلى أنها يمكن أن تستفيد من إعادة التفكير الجذري في بيئة العالم المفتوح لمدينة نيويورك. ومع ذلك، فقد تم الإشادة بآليات القتال المحسنة وطريقة اللعب المتأرجحة على شبكة الإنترنت، مما يوفر للاعبين راحة مألوفة وقدرات جديدة ومثيرة.

من ناحية أخرى، ظهرت لعبة Super Mario Bros. Wonder، وهي لعبة حصرية لجهاز Nintendo Switch، لأول مرة باعتبارها ثاني أكثر الألعاب مبيعًا في أكتوبر 2023 وتحتل حاليًا المرتبة 21 من أكثر الألعاب مبيعًا لهذا العام. تمثل هذه اللعبة أول إدخال جديد تمامًا في سلسلة Super Mario ذات التمرير الجانبي منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد حققت مبيعات قياسية حيث تم بيع 4.3 مليون وحدة خلال أول أسبوعين من الإصدار.

كما حظي إطلاق PlayStation مؤخرًا لـ Roblox باعتراف كبير، حيث حصل على المركز الرابع في عدد المستخدمين النشطين شهريًا بين جميع ألعاب PS5، خلف Call of Duty: Modern Warfare 2 وFortnite وMarvel's Spider-Man 2.

في حين انخفض الإنفاق على محتوى ألعاب الفيديو بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عدم وجود إطلاق كبير مثل Modern Warfare 2، إلا أن الإنفاق على الأجهزة شهد انخفاضًا بنسبة 23%. على الرغم من ذلك، ظل جهاز PS5 هو منصة الأجهزة الأكثر مبيعًا من حيث مبيعات الوحدات والدولار لشهر أكتوبر 2023، يليه Xbox Series وNintendo Switch.

مع حلول الجمعة السوداء القادمة وفترة مبيعات موسم العطلات، تبذل شركات Sony وMicrosoft وNintendo جهودًا استراتيجية لزيادة المبيعات إلى الحد الأقصى. تهدف شركة Sony إلى بيع رقم قياسي يبلغ 25 مليون جهاز PS5 في هذه السنة المالية وقد أصدرت مؤخرًا طراز PS5 Slim. وفي الوقت نفسه، فإن الشائعات حول إصدار Switch 2 المرتقب في عام 2024 تزيد من الإثارة المحيطة بتشكيلة Nintendo Switch.

مصادر:

– [سيركانا](https://circana.com/)