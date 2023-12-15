Insomniac Games تؤجل وضع Game Plus الجديد للعبة Marvel's Spider-Man 2

أعلنت شركة Insomniac Games، الشركة المطورة للعبة Marvel's Spider-Man 2 لجهاز PlayStation 5، عن تأجيل وضع New Game Plus الذي طال انتظاره. إلى جانب الأوصاف الصوتية والميزات الأخرى، كان من المقرر في الأصل إصدار تحديث اللعبة في أوائل عام 2024 ولكن سيتم تأجيله الآن إلى أبعد من ذلك.

أصدر الاستوديو بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يعترف فيه بصبر اللاعبين الذين كانوا ينتظرون التحديث بفارغ الصبر. وذكر أن الاختبار الإضافي ضروري للتأكد من أن الجودة تلبي معاييرها قبل طرح التحديث. على الرغم من عدم تحديد تاريخ إصدار محدد، أكدت Insomniac Games للمعجبين أنه سيتم مشاركة قائمة كاملة بالميزات مع اقتراب موعد إطلاقها.

لقد ترك التأخير المشجعين بخيبة أمل، حيث كان الكثيرون يتطلعون لبدء حملة جديدة مع ترحيل جميع المعدات والترقيات. ومع ذلك، وعد الاستوديو بأن الانتظار سيكون مفيدًا. ردًا على تعليقات المعجبين، كشفت Insomniac Games أيضًا أنها ستدمج ميزات مطلوبة بشدة مثل القدرة على تغيير الوقت من اليوم، وتبديل ألوان المحلاق، وإعادة تشغيل المهام.

تمت الإشادة بـ Marvel's Spider-Man 2 بسبب سردها القصصي الجذاب والمرئيات المذهلة وأسلوب اللعب المثير. تم إصدار اللعبة في عام 2018، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر استوديوهات الطرف الأول قيمةً من سوني. الآن، مع إطلاق جهاز PlayStation 5، يترقب المعجبون بفارغ الصبر الجزء التالي من السلسلة والمزايا الإضافية للتحديث المتأخر.

على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق لوضع New Game Plus لا يزال غير مؤكد، يمكن للجماهير أن يطمئنوا إلى أن Insomniac Games ملتزمة بتقديم تجربة عالية الجودة. سواء وصلت في أوائل عام 2024 أو في وقت لاحق، ستستمر Marvel's Spider-Man 2 بلا شك في جذب اللاعبين من خلال حركة قذف الويب وعالمها الغامر.