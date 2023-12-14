تكشف Marvel's Blade عن مفهوم فني مذهل

يترقب عشاق Marvel بفارغ الصبر إصدار لعبة Marvel's Blade، وهي لعبة جديدة تم تطويرها بواسطة Arkane Lyon. بعد الإعلان عنها في The Game Awards 2023، كشفت اللعبة الآن عن مفهوم فني يمنح المشجعين لمحة عن الأسلوب الفني الفريد الذي يستخدمه Arkane.

يحتل Daywalker الأسطوري، إريك بروكس، مركز الصدارة في Marvel's Blade، الممزق بين عالم الأحياء وقوة الموتى الأحياء. تدور أحداث لعبة اللاعب الفردي من منظور الشخص الثالث في قلب باريس وتعد بتجربة لعب ناضجة. تم تطوير المشروع بالتعاون مع Marvel Games، ويتم التعامل مع المشروع بواسطة Arkane Lyon، الاستوديو المشهور بألعاب مثل Dishonored وDeathloop.

يعرض الفن المفاهيمي، الذي ابتكره سيرجي كوليسوف وجان لوك مونيه من Arkane، والذي كشف عنه المدير الإبداعي المشارك لفن Arkane سيباستيان ميتون، ثلاث صور آسرة. في إحداها، يتربص بليد على سطح يطل على شوارع باريس، ويراقب سرًا شجارًا خارج ملهى ليلي. ويصور آخر معركة شرسة في مترو باريس مليئة بمصاصي الدماء. تسلط هذه العناصر المرئية الضوء على الاتجاه الفني المذهل الذي يتميز به Arkane Lyon، والذي أصبح معروفًا به في ألعاب مثل Dishonored وDeathloop.

بدلاً من اتباع أسلوب التصوير الواقعي، يبدو أن Marvel's Blade تختار أسلوبًا أكثر فنية ورسميًا، وربما تتضمن عناصر كارتونية. يعد هذا الابتعاد عن الرسومات التقليدية خيارًا جريئًا يعد بتجربة لعب مميزة بصريًا.

على الرغم من أن طريقة اللعب لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن المعجبين ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل. ولم تعلن شركة Bethesda المالكة للعبة Arkane عن منصات إطلاق اللعبة، مما يترك المجال للتكهنات. هل ستكون لعبة Marvel's Blade حصرية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox Series X وS مثل Starfield وRedfall، أم أنها ستكون متاحة على منصات أخرى أيضًا؟

تستمر الإثارة في التزايد مع تطور Marvel's Blade، ويمكن للمعجبين أن يتطلعوا إلى تجربة لعبة غامرة وآسرة بصريًا تدور أحداثها في أجواء باريس المظلمة والغامضة.