عنوان جديد: يواجه النمر الأسود تحديات جديدة في بيرنين تشاكا

ملخص: في العدد الأخير من سلسلة Black Panther المصورة، يتعرف Black Panther على الأحداث المدمرة في Kivu’Ma ويجب عليه التنقل في أعقابها. بينما يتعامل T’Challa مع الخسائر العاطفية، تقترب منه Beisa، التي تطلب مساعدته في التحقيق مع عائلات Wakanda الإجرامية. يؤدي هذا إلى مواجهة غير متوقعة مع شخصية مارفل في المنفى. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعريف القراء بالجانب الجديد من Biti. انضم إلى AIPT Patreon للوصول إلى الامتيازات الحصرية والبقاء على اطلاع على آخر الأخبار والإصدارات.

يواجه Black Panther، البطل الخارق الشهير Wakanda، تحديات جديدة في مدينة Birnin T’Chaka الخيالية. في العدد الأخير من سلسلة Black Panther المصورة، التي كتبتها Eve L. Ewing مع أعمال فنية لكل من Mack Chater وChris Allen وCraig Yeung وJesus Aburtov، يتم أخذ القراء في رحلة مثيرة عبر أعقاب الأحداث المدمرة في كيفو. أماه.

بينما تتكشف القصة، يجد Black Panther نفسه مهتزًا بسبب تأثير الدمار الذي خلفه Kivu’Ma على Birnin T’Chaka وشعبها. يصبح التأثير العاطفي الذي يعانيه T'Challa واضحًا وهو يتصارع مع العواقب ويجب عليه التغلب على التحديات التي تنتظره.

في خضم هذه التحديات، تقترب Beisa من T'Challa، وتطلب مساعدته في تحقيقها المستمر ضد عائلات Wakanda الإجرامية. يأخذ التحقيق منعطفًا غير متوقع حيث يؤدي إلى ظهور شخصية مارفل المحبوبة التي قد تحمل معلومات مهمة حول العيش في المنفى.

يتم تعريف القراء أيضًا على جانب جديد من Biti في هذا العدد، حيث تتخذ شخصيتها منظورًا جديدًا ومثيرًا للاهتمام.

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